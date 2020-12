Silver Prices: दिसंबर में निचले स्तरों से चांदी 7000 रुपये मजबूत, क्या फिर शुरू हो रही है रैली?

Silver Prices: चांदी में एक बार फिर तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. एमसीएक्स पर यह करीब 1200 रुपये मजबूत होकर 67119 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. दिसंबर महीने की बात करें तो चांदी में निचले स्तरों से 7000 रुपये की तेजी आ चुकी है. हालांकि 7 अगस्त के 77833 रुपये के रिकॉर्ड हाई से चांदी अभी भी 10 हजार रुपये से ज्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है. एक्सपर्ट मान रहे हें कि चांदी में अब एक बार फिर से तेजी का ट्रेंड बन रहा है. इसके पीदे बाजार में कई फैक्टर काम कर रहे हैं. मसलन कई देशों में राहत पैकेज आने की उम्मीद, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने से चांदी की डिमांड, अर्थव्यवस्थाओं की रिकवरी में सुस्ती, बेरोजगारी दर बढ़ना, रुपये का कमजोर होना और सेफ हैवन डिमांड. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में चांदी एक बार फिर 75 ​हजार का स्तर पार करता दिख रहा है.

कोरोमा महामारी के कारण बेपटरी हुई इकोनॉमी अब दुनिया भर में पटरी पर लौट रही है. चांदी का कई प्रकार के उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने, वैज्ञानिक उपकरण बनाने इत्यादि. इसके अलावा इसका इस्तेमाल खाने व दवाइयों में भी होता है. कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से उद्योगों ने रफ्तार पकड़ लिया है और इस वजह से खपत बढ़ी है तो चांदी के भाव भी चढ़ रहे हैं.

कोरोना महामारी से अब दुनिया भर की इकोनॉमी उबर रही हैं. हालांकि इसकी गति धीमी है. इस वजह से निवेशकों का रूझान अभी तक सेफ हैवेन के रूप में गोल्ड और सिल्वर जैसी कीमती धातुओं की तरफ बना हुआ है. इस कारण चांदी में निवेश बढ़ रहा है.

इकोनॉमिक रिवावइल के दुनिया भर के कई देश राहत पैकेज ला रहे हैं या लाने की उम्मीद दिख रही है. इसके अलावा सेंट्रल बैंकों द्वारा ब्याज दरों को निचले सतरों पर बनाए रखा जा रहा है. ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके. इस वजह से भी चांदी के भाव चढ़ रहे हैं.

इस समय महंगाई बढ़ रही है और कोरोना महामारी के कारण कई लोगों को रोजगार खोना पड़ा है. इस वजह से चांदी पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि मुश्किल वक्त के लिए लोग चांदी में निवेश बढ़ा रहे हैं. मांग बढ़ने के कारण चांदी में तेजी आ रही है.

चांदी के भाव आमतौर पर गोल्ड के साथ ही चढ़ते-गिरते हैं. कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण गोल्ड के प्रति निवेशकों का रुझान बना हुआ है जिससे इसके भाव में तेजी आई. गोल्ड में तेजी के कारण चांदी में भी तेजी आई. अगस्त में गोल्ड रिकॉर्ड भाव पर पहुंच गया था. अगस्त के रिकॉर्ड भाव से फिसलने के बाद एक बार फिर उसमें तेजी आई और अब वह 53 हजार के करीब पहुंच गया है. इस कारण भी चांदी चढ़ रही है.

चांदी का भाव डॉलर इंडेक्स पर भी निर्भर करता है. यह जितना कम होगा, सोने-चांदी के भाव उतने ही मजबूत होंगे. पिछले कुछ समय से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही है. डॉलर इंडेक्स जून में 97 के करीब था जो इस समय 90 के आसपास है. जुलाई में इसमें गिरावट आई थी लेकिन सितंबर और अक्टूबर में इसमें फिर से बढ़त दिखी थी, इसके बाद से इसमें गिरावट का दौर रहा है.

गोल्ड-सिल्वर रेश्यो अभी भी 76 बनी हुई है. पिछले दिनों अप्रैल में यह 124 पर पहुंच गया था. इसका अंतर कम होने का मतलब है कि चांदी में खरीददारी बढ़ी है. अप्रैल से लेकर अब तक गोल्ड रेश्यो में करीब 38 फीसदी की गिरावट आई है. यानी चांदी की चखरीद बढ़ी है. लेकिन अभी भी यह 76 के स्तर पर है यानी गोल्ड की तुलना में अभी चांदी में अभी तेजी आनी बाकी है.

कोरोना महामारी के बीच अगस्त में चांदी के भाव 8 अगस्त 2020 को 77833 रुपये प्रति किग्रा के भाव पर पहुंच गए थे. हालांकि यह अपनी तेजी बरकरार न रख सका और अगले ही दिन 9 अगस्त को इसके भाव 74210 रुपये प्रति किग्रा के भाव पर पहुंच गए. इसके बाद चांदी में उतार-चढ़ाव आते रहे. हाल ही में चांदी टूटकर 60 हजार के नीचे आ गई थी. जो अब धीरे-धीरे बढ़ते हुए 67 हजार के करीब पहुंच गए हैं.

(Note: यह जानकारी हमने एंजेल ब्रोकिंग में डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटीज एंड करेंसीज रिसर्च) अनुज गुप्ता से बत चीत के आधार पर दी है.)

