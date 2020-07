बहुत महंगी हो चुकी है चांदी; खरीदने के पहले जरूर चेक करें शुद्धता, इन बातों का रखें ध्यान

देश में सोने के साथ चांदी की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं. बाजार में चांदी का दाम बढ़कर 60 हजार रुपये के पार चला गया है. बुधवार के कारोबार में इसने 61 हजार का भाव पार किया. वहीं, आज एमसीएक्स पर 61500 रुपये पहुंच गया. सर्राफा बाजार में भी चांदी 60500 रुपये प्रति किलो के आस पास बना हुआ है. भारत में बहुत से लोग फिजिकल सिल्वर खरीदते हैं. त्योहार भी आगे आने वाले हैं, ऐसे में इसकी खरीददारी बढ़ सकती है. अगर आप भी चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं कि चांदी खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा.

सोने के समान ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सिल्वर को भी हॉलमार्क करता है. सामान्य तौर पर चांदी खरीदते समय ग्राहक को हॉलमार्क के लिए चार चिन्हों को देखना चाहिए. जानकारों का मानना है कि हॉलमार्क से धातु की शुद्धता प्रमाणित होती है. अगर चांदी पर हॉलमार्क नहीं है, तो खरीदार उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. चांदी खरीदते समय जिन चार चिन्हों को देखना चाहिए, उनमें BIS लोगो, प्योरिटी ग्रेड/ फाइननेस, हॉलमार्किंग सेंटर का आइडेंटिफिकेशन मार्क या नंबर और ज्वैलर का आइडेंडिफिकेशन मार्क या नंबर शामिल हैं.

ग्रेड 9999, 9995, 999 की चांदी को सही माना जाता है. इस चांदी को सिक्के, बार और बर्चन खरीदने के लिए देखा जाता है. चांदी की ज्वैलरी खरीदते समय 990, 970 और 925 ग्रेड को अच्छा माना जाता है.

बहुत से लोग नई ज्वैलरी खरीदते समय पुरानी को बेच देते हैं. जानकारों का मानना है कि व्यक्ति को ज्वैलर से बाय-बैक पॉलिसी के बारे में भी पूछना चाहिए. उदाहरण के लिए अगर 925 ग्रेड की ज्वैलरी खरीद रहे हैं, तो आपको बेचते समय ज्वैलर से केवल 92.5 फीसदी चांदी के ही पैसे मिलेंगे.

यह ज्वैलरी को खरीदते समय लगता है. हालांकि ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि ज्वैलर द्वारा बताई गई कीमत में मेकिंग चार्जेज शामिल होती है. ऑरिजनल प्राइस को जानने के लिए व्यक्ति बाजार में मौजूदा भाव और उस पर लगने वाले मेकिंग चार्जेज के बारे में पूछ सकता है.

बहुत से ज्वैलरी के मालिक अपने ग्राहकों को जानकारी नहीं देते कि वे ज्वैलरी में जड़े जेमस्टोन का भी वजन कर रहे हैं. इसलिए चांदी की ज्लैलरी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि ज्वैलर ने चांदी में इनका वजन शामिल नहीं किया हो.

