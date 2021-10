Reliance-Future Retail Deal: Amazon को मिली बड़ी राहत, रिलायंस रिटेल के साथ सौदे पर रोक हटाने की फ्यूचर रिटेल की याचिका खारिज

Reliance-Future Retail Deal: ई-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी अमेजन (Amazon) को बड़ी राहत मिली है. सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (SIAC) ने फ्यूचर रिटेल (Future Retail) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) के साथ 24713 करोड़ के सौदे पर अंतरिम रोक हटाने की अपील की गई थी. अमेजन ने इस सौदे को चुनौती दी रखी है.

इससे पहले सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने 21 अक्टूबर को कहा था कि रिलायंस रिटेल को फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े विवाद में अमजेन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही मध्यस्थता में फ्यूचर रिटेल भी एक पक्षकार है. हालांकि फ्यूचर रिटेल ने तर्क दिया था कि उसे प्रमोटर फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड (FPCL) व अमेजन के बीच चल रहे विवाद में कोई पार्टी नहीं है तो इसे मध्यस्थता की कार्यवाही से बाहर किया जाना चाहिए. फ्यूचर रिटेल ने शु्क्रवार को नियामकीय सूचना में बताया कि 25 अक्टूबर, 2020 के आपातकालीन मध्यस्थ (Emergency Arbitrator) के अंतरिम फैसले को निरस्त करने की उसकी याचिका पर 21 अक्टूबर, 2021 को एसआईएसी ने फैसला सुनाया है.

नियामकीय सूचना में दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने ईए के फैसले को सही पाया और फैसले के बाद की किसी भी घटना या कार्यवाही से प्रभावित नहीं हुआ है जिसके चलते इसे रद्द नहीं किा जा सकता. ट्रिब्यूनल के मुताबिक मामले में ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया जिससे ईए के फैसले में किसी बदलाव को सही ठहराया जा सके. फ्यूचर रिटेल ने नियामकीय फाइलिंग में कहा कि अभी कंपनी कानूनी विकल्पों पर गौर रही है जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई का फैसला किया जाएगा.

