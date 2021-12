Stocks in Focus: कारोबार के दौरान Zomato-Zee जैसे शेयरों पर फोकस, मार्केट में बिकवाली का दबाव बने रहने के आसार

Stocks in Focus: कारोबार के दौरान आज जोमैटो, जी और ओएनजीसी जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा.

आज कारोबार के दौरान श्रीराम प्रॉपर्टीज, रेटगेन ट्रैवल, जोमैटो, आईटीसी, ओएनजीसी और जी जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. (Image- Pixabay)

Stocks in Focus: पिछले कारोबारी सत्र में भारी गिरावट के बाद आज भी घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 में एक फीसदी से अधिक बिकवाली दिख रही है. पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 889.40 अंकों की फिसलन के साथ 57,011.74 और निफ्टी 263.20 अंकों की गिरावट के साथ 16,985.20 पर बंद हुआ था. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक लांग टर्म चार्ट के मुताबिक बाजार में गिरावट के रूझान बने रहने की आशंका बनी हुई है और यह 16750 तक फिसल सकता है. निफ्टी को अभी 17180 के लेवल पर सपोर्ट मिला हुआ है. आज कारोबार के दौरान श्रीराम प्रॉपर्टीज, रेटगेन ट्रैवल, जोमैटो, आईटीसी, ओएनजीसी और जी जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें Shriram Properties

आज दक्षिण भारत की दिग्गज आवासीय रीयल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनियों में शुमार श्रीराम प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग है. यह आईपीओ 4.60 गुना सब्सक्राइब हुआ था. श्रीराम प्रॉपर्टीज के 600 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत 250 करोड़ रुपये के नए शेयर किए गए हैं. RateGain Travel Technologies

गोल्डमैन सॉक्स ने हाल ही में घरेलू एक्सचेंजों पर लिस्ट हुई रेटगेन ट्रैवल के 7.19 लाख शेयर खरीदे हैं. यह खरीदारी शुक्रवार को 361.7 रुपये के भाव में बल्क डील के रूप में हुई. इसके अलावा एक अन्य सौदे में एडेलवेइस म्यूचुअल फंड ने एनएसई पर बल्क डील के जरिए 360.7 रुपये के भाव में रेटगेन के 6.82 लाख शेयर खरीदे. Bharti Airtel

दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने वर्ष 2014 की नीलामी में हासिल स्पेक्ट्रम देनदारी को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को भुगतान कर दिया है. एयरटेल के ऊपर सरकार के 15519 करोड़ रुपये बकाए थे. कंपनी को इस नीलामी में 19051 करोड़ रुपये के 128.4 मेगाहर्ट्ज (टेलीनॉर स्पेक्ट्रम समेत) का अधिग्रहण किया था. ITC

आईटीसी ने मदर स्पर्श बेबी रेयर प्राइवेट लिमिटेड के 10 रुपये के 100 इक्विटी शेयरों और 10 रुपये के 940 कंपल्सरिली कंवर्टिबल प्रिफरेंस शेयर का अधिग्रहण किया है. यह फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पर मदर स्पर्श के शेयर कैपिटल का 8.70 फीसदी है. Zomato

दिग्गज ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने बिगफूट रिटेल सॉल्यूशंस की 7.89 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है. बिगफूट शिपरॉकेट के ब्रांड नाम से एक लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप है. ZEEL

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) जापान की सोनी कंपनी की सब्सिडियरी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ प्रस्तावित विलय प्रक्रिया अंतिम चरण में है. यह प्रक्रिया 22 दिसंबर तक पूरी हो सकती है. दोनों कंपनियों ने 22 सितंबर को विलय के ऐलान के बाद 90 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरा करने को कहा था. ONGC

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर 2021 में ओएनजीसी की इकाई OPal (ओएनजीसी पेट्रो एडीशंस लिमिटेड) को 18 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) हुआ. ओएनजीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष कुमार ने कहा कि OPal सेज से बाहर निकलने की प्रक्रिया में है जिससे कंपनी का मुनाफा सालाना 800 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है. (आर्टिकल: सुरभि जैन)

