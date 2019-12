उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक का IPO 40% सब्सक्राइब, निवेश के पहले जान लें जरूरी बातें

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आज यानी 2 दिसंबर से निवेश के लिए खुल गया है. रिपोर्ट के अनुसार शुरूआती घंटे में आईपीओ 40 फीसदी के करीब सब्सक्राइब हो गया. आईपीओ को लेकर निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ के जरिए 750 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. इश्यू में 4 दिसंबर तक निवेश किया जा सकता है. अगर आप भी इस आईपीओ की ओर देख रहे हें तो निवेश के पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है. 12 दिसंबर 2019 को यह शेयर NSE और BSE में लिस्ट होगा.

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के लिए प्रति शेयर 36-37 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है. इश्यू में न्यूनतम 400 इक्विटी शेयरों के लिए बिड दाखिल करनी होगी. यानी लॉट साइज 400 शेयरों का है. इसके बाद 400 शेयरों के ही गुणांक में ही आगे शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकेगा. यानी अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इसके लिए कम से कम 14,800 रुपये का निवेश करना होगा. ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए आवेदन किया जा सकता है.

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के इश्यू में से 75 फीसदी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हैं. 15 फीसदी नॉन कॉन्स्टीट्यूशनल बायर्स और 10 फीसदी रिटेल बायर्स के लिए रिजर्व है.

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मौजूदा शेयरहोल्डर्स को 2 रुपए डिस्काउंट पर शेयर अलॉट किए जाएंगे. इसके लिए कटऑफ डेट 22 नवंबर है. यानी 22 नवंबर तक जो भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मौजूदा शेयरहोल्डर हैं, उन्हें यह डिस्काउंट मिलेगा.

उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2016 में पब्लिक कंपनी के तौर पर काम करना शुरू किया था. रिजर्व बैंक से स्मॉल बैंक शुरू करने का लाइसेंस मिलने के बाद फरवरी 2017 में बैंकिंग कारोबार शुरू किया था. देश के 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में इसका कारोबार फैला है. यह MSMEs, एग्रीकल्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, ग्रुप लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन कारोबार में है. मौजूदा समय में देशभर में 24 शहरों में 552 ब्रांच और 441 ATM हैं. 30 जून तक कंपनी का ग्रॉस एडवांस बढ़कर 11,783 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2019 तक 11,048 करोड़ रुपए था. सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 187 करोड़ रुपए था. फिस्कल ईयर 2018-19 में यह 199.21 करोड़ रुपए और 2017-18 में 6.86 करोड़ रुपए था.

ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट के अनुसार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्रेडिट ग्रोथ बेहतर है और इसके और बेहतर रहने की उम्मीद है. बेंक की एसेट क्वालिटी भी बेहतर है. रिलेट बिजनेस पर फोकस होने का फायदा भी इसे मिल सकता है. शेयर का प्राइस बैंक 36-37 रुपये है जो आकर्षक लग रहा है. निवेयाक इसमें पैसा लगा सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग के अनुसार प्राइस बैंड का अपर प्राइस देखें तो कीमतें आकर्षक हैं. कंपनी के मैनेजमेंट टीम का अनुभव बेहतर है, वहीं इसके ग्रोहकों की संख्या मजबूत है. बेहतर एसेट क्वालिटी का भी इसे फायदा मिलेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.