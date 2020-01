Infosys: नतीजों के बाद इंफोसिस के शेयरों में शानदार तेजी, क्या आपको करना चाहिए निवेश

Should You Invest In Infosys Stock: शुक्रवार को इंफोसिस ने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश किए थे, जिसमें कंपनी का मुनाफा बढ़कर 4457 करोड़ रुपये रहा है. नतीजों के बाद आज यानी सोमवार को इंफोसिस के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है. इंफोसिस का शेयर 4 फीसदी से ज्यादा मजबूत होकर करीब 770 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. हालांकि इंफोसिस के नतीजों के बाद शेयर में निवेश को लेकर ब्रोकरेज हाउस की अलग अलग राय है. किसी ने शेयर में निवेश की सलाह दी है तो किसी ने होल्ड करने की और किसी ने न्यूट्रल रेटिंग दी है.

इंफोसिस का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 738 रुपये के भाव पर खुला था. वहीं, आज यह 763 रुपये के भाव पर खुला. कुछ देर में ही यह 4 फहसदी मजबूत होकर 769.80 रुपये के भाव पर पहुंच गया. पिछले 1 साल की बात करें तो शेयर का प्रदर्शन सपाट ही रहा है. वहीं, पिछले 3 महीनों में शेयर में हल्की गिरावट आई है.

वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में इंफोसिस का मुनाफा तिमाही आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 4457 करोड़ रुपये रहा है. इस दौरान कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में बढ़ोत्तरी कर 10-10.5 फीसदी कर दिया है. इंफोसिस ने EBIT ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस रेंज 21-23 फीसदी बरकरार रखा है. रुपये के टर्म में रेवेन्यू तिमाही आधार पर करीब 2 फीसदी बढ़कर 230932 करोड़ रुपये हो गया है. आपरेटिंग मार्जिन 21.90 फीसदी रहा है. सालाना आधार पर इंफोसिस का डिजिटल ग्रोथ 40.8 फीसदी रहा है. कांस्टेंट करंसी ग्रोथ सालाना आधार पर 9.5 फीसदी रहा है. जबकि तिमाही आधार पर 1 फीसदी रहा. इस दौरान कंपनी को 180 करोड़ डॉलर के नए आर्डर मिले.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इंफो​सिस के शेयर में निवेश की सलाह देते हुए 870 रुपये का लक्ष्य दिया है. शुक्रवार के बंद भाव 738 रुपये के लिहाज से इसमें 18 फीसदी ग्रोथ मिल सकती है. ब्रोकरेज का कहना है कि आडिट कमिटी ने मैनेजमेंट इश्यू पर क्लीनचिट दे दी है, जो अच्छे संकेत हें. कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं. ब्रोकरेज ने FY20-22 के लिए अपग्रेड कर ईपीएएस का अनुमान 2%-3% कर दिया है.

वहीं, ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने शेयर के लिए होल्ड रेटिंग करते हुए 785 रुपये का लक्ष्य दिया है. बोकरेज हाउस HSBC ने शेयर में 810 रुपये का लक्ष्य देते हुए खरीद की सलाह दी है. जबकि गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग देते हुए 718 रुपये का लक्ष्य दिया है. क्रेडिट सूईस ने शेयर के लिए अंडरपरफॉर्म रेटिंग दी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.