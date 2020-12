Burger King IPO Launch: पहले 2 घंटे में ही 100% सब्सक्राइब हो गया इश्यू, क्या 810 करोड़ के बर्गर किंग आईपीओ में लगाएं पैसे?

Burger King IPO Launch Today: बर्गर किंग के आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला है. यह इश्यू खुजलने के 2 घंटे के भीतर ही 100 फीसदी स्बसक्राइब हो गया है. अबतक इसे 1.4 गुना बोलियां मिल चुकी हैं. 810 करोड़ के इस आईपीओ को अबतक 10.6 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बोली मिली है, जबकि इश्यू का साइज 7.45 करोड़ इक्विटी शेयर का था. रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व पोर्सन को अबतक 7.5 गुना सब्सक्रिप्सन मिल चुका है. जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्सन को 15 फीसदी और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन अन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्सन को 1 फीसदी.

आईपीओ के जरिए बर्गर किंग की योजना 810 करोड़ रुपये जुटाने की है. इस फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन के अलावा कर्ज चुकाने में करेगी. कंपनी के IPO का प्राइस बैंड 59-60 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है. बर्गर किंग का IPO 2 दिसंबर को खुलेगा और 4 दिसंबर को बंद होगा. कंपनी ने IPO का 10 फीसदी हिस्सा रिटेल इनवेस्टर के लिए अलग रखा है. वहीं 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व रहेगा. जबकि बाकी का 75 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के पास जाएगा. इस साल आईपीओ मार्केट का प्रदर्शन अबतक बेहतर रहा है तो क्या बर्गर किंग आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए.

इस कंपनी के आईपीओ को लेकर ब्रोकरेज का कहना है कि इसे इश्यू प्राइस आकर्षक है, जिस पर सब्सक्राइब किया जा सकता है. ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग और प्रभुदास लीलाधर ने बर्गर किंग में निवेश की सलाह दी है.

ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग का कहना है कि बर्गर किंग की पियर कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क FY20 के बेसिस पर अभी 8.7 EV/सेल्स पर ट्रेड कर रहा है. कह सकते हैं कि बर्गर किंग अपनी पियर कंपनी की तरह प्रीमियम वैल्युएशन पर नहीं है. वहीं इसका प्राफिटैबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड भी जुबिलेंट की तरह नहीं है. यह देखना अहम होगा कि आगे कंपनी का बिजनेस किस तरह से बढ़ता है. फिर भी इश्यू का प्राइस आकर्षक है, जिसे सब्सक्राइब किया जा सकता है.

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने भी बर्गर किंग के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी ने 5 साल में अपने 260 स्टोर खोले हैं. वहीं 2026 तक 700 सटोर खोले जाने की योजना है. कंपनी अच्छी तरह से कैपिटलाइज है, इसलिए उसे एडवांअेज मिलता दिख रहा है. वैसे भी बर्गर किंग की योजना आईपीओ से मिले फंड से अपने बिजनेस एक्सपेंशन की है. ऐसे में आगे बेहतर बिजनेस ग्रोथ दिख रहा है. इस क्षेत्र में कम प्रतियोगी होने का फायदा उसे मिलेगा. हालांकि नियर टर्म में कंपनी के फाइनेंशियल पर दबाव रहेगा. वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में कंपनी को 118 करोड़ का घाटा हुआ था. हालांकि FY23/24 तक टर्न अराउंड की उम्मीद है.

