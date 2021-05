Airtel में तिमाही नतीजों के बाद कमजोरी; निवेशक शेयर खरीदें, बेचें या होल्ड करें

Should You Buy Airtel Stocks: वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एयरटेल के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार यानी 18 मई के कारोबार में एयरटेल में करीब 2 फीसदी की कमजोरी देखने को मिली और यह 537 रुपये तक कमजोर हुआ. सोमवार को नतीजे वाले दिन शेयर 550 रुपये पर बंद हुआ था. एयरटेल के औसत रेवेन्यू प्रति यूजर (ARPU) में कुछ कमी आई है. वहीं स्पेक्ट्रम में निवेश से खर्च बढ़ा है. हालांकि मार्च तिमाही में कंपनी को 759 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. कंपनी की आय भी बढ़ी है. तिमाही नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस शेयर के आउटलुक को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं.

भारती एयरटेल को चौथी तिमाही में 759 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है. पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 5,237 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था. वहीं, चौथी तिमाही में भारती एयरटेल की कंसो आय सालाना आधार पर 12 फीसदी बढ़कर 25,747 करोड़ रुपए रही है. एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी की आमदनी 23,019 करोड़ रुपए थी. हालरोकि तिमाही आधार पर रेवेन्यू 3 फीसदी कम हुआ है.

एयरटेल का औसत रेवेन्यू प्रति यूजर (ARPU) मार्च 2021 तिमाही में 5.8 फीसदी गिरकर 145 रुपए प्रति यूजर पर आ गया है. पिछले साल इसी तिमाही में यह 154 रुपए प्रति यूजर था. असल में मार्केट रेगुलेटर ने इस साल 1 जनवरी से इंटरकनेक्ट चार्ज हटा दिया था जिसकी वजह से ARPU में गिरावट आई है. हालांकि मार्च 2021 तिमाही में भारती एयरटेल ने ज्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं. मार्च तिमाही में करीब 1.4 करोड़ 4जी सब्सक्राइबर्स जुड़े हें. वहीं इस दौरान डाटा का इस्तेमाल भी बढ़ा है.

एयरटेल का EBITDA चौथी तिमाही में तिमाही आधार पर 2.3 फीसदी बढ़कर 12330 करोड़ रहा है, जो उम्मीद के मुताबिक है. मोबाइल इंडिया EBITDA में 4 फीसदी ग्रोथ रही है. EBITDA मार्जिन तिमाही आधार पर 240bp बढ़कर 47.9 फीसदी रहा है. पिछले 4 तिमाही में बिना टैरिफ बढ़ाए EBITDA में 32 फीसदी ग्रोथ सब्सक्राइबर्स और ARPU के मोर्चे पर पॉजिटिव संकेत हैं.

ब्रोकरेज हाउस UBS ने एयरटेल में निवेश की सलाह देते हुए शेयर का लक्ष्य 655 रुपये रखा है. वहीं, CLSA ने भी खरीद की सलाह दी है और इसके लिए लक्ष्य 730 रुपये रखा है. ब्रोकरेज हाउस Citi ने एयरटेल में निवेश की सलाह दी है और शेयर का लक्ष्य 685 रुपये रखा है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि मार्च तिमाही में कई मोर्चे पर एयरटेल का प्रदर्शन जियो से बेहतर रहा है. कंपनी ने उम्मीद से ज्यादा 4G डाटा सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं. हालांकि इंडिया मोबाइल EBITDA उम्मीद से कुछ कमजोर रहा है.

(नोट: हमने यहां कंपनी के तिमाही प्रदर्शन और ब्राकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

