नतीजों के बाद RIL पर लट्टू हुए ब्रोकरेज हाउस, निवेशकों को मिल सकता है 28% तक रिटर्न

Should You Buy RIL Stock: दिसंबर तिमाही के नतीजे के बाद आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 2 फीसदी तक गिरावट दर्ज हुई है. शेयर करीब 33 रुपये टूटकर 1547 रुपये के भाव पर आ गया. जबकि शुक्रवार को आरआईएल 1581 रुपये के भाव पर बंद हुआ. भले ही नतीजों के बाद आरआईएल में गिरावट देखी जा रही हो, नतीजों की स्टडी के बाद बड़े ब्रोकरेज हाउस शेयर को लोकर पॉजिटिव राय रख रहे हैं. ज्यादातर ने आरआईएल में निवेश की सलाह दी है. अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के दिए गए टारगेट को देखें तो आरआईएल का शेयर 2020 रुपये के भाव तक जा सकता है. यानी निवेशकों को इसमें 1 साल में 27 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

तीसरी तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा सालाना आधार पर 13.5 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 11640 करोड़ रहा. इस दौरान आरआईएल का ग्रॉस रिफाइन मार्जिन 9.2 डॉलर प्रति बैरल रहा है. दिसंबर तिमाही में आरआईएल का रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.4 फीसदी घटकर 168,858 करोड़ रुपये रहा है. आरआईएल का रिफाइनिंग और मार्केटिंग आय सालाना आधार पर 47.3 फीसदी बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रही है. PBDIT तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 9.6 फीसदी बढ़कर 26,088 करोड़ रुपये रहा है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3.6 फीसदी बढ़कर 14,962 करोड़ ($ 2.1 billion) रुपये रहा है. कैश प्रॉफिट 10.7% बढ़कर 18,511 करोड़ ($ 2.6 billion) रहा है. रिलायंस जियो का मुनाफा 63% बढ़कर 1350 करोड़ हो गया है. वहीं, रिटेल बिजनेस तिमाही EBITDA 62.3 फीसदी बढ़कर 2727 करोड़ रुपये रहा जो पिछली तिमाही में 2322 करोड़ रुपये था.

मोतीलाल ओसवाल

रेटिंग: Buy

लक्ष्य: 1820 रुपये

रिटर्न: 18%

CLSA

रेटिंग: Buy

लक्ष्य: 2010 रुपये

रिटर्न: 27%

मॉर्गन स्टैनले

रेटिंग: ओवरवेट

लक्ष्य: 1753 रुपये

रिटर्न: 11%

नोमुरा

रेटिंग: Buy

लक्ष्य: 2020 रुपये

रिटर्न: 28%

(नोट: यहां करंट प्राइस शुक्रवार का बंद भाव 1581 रुपये लिया गया है. जिसके आधार पर रिटन का ​कैलकुलेशन किया गया है.)

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज का EBITDA सालाना आधार पर 5 फीसदी बढ़कर 22390 करोड़ रुपये रहा है. आरआईएल का मुनाफा ओवरआल 13.5 फीसदी बढ़कर 11640 करोड़ पहुंच गया. यह उम्मीद से बेहतर है. ब्रोकरेज के अनुसार टेलिकॉम और रिटेल सेग्मेंट के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के चलते ऐसा संभव हुआ है. कंपनी का रेवेन्यू भी उम्मीद के मुताबिक रहा है और पेट्रोकेम वॉल्यूम हेल्दी रहा. हालांकि मार्जिन पर दबाव देखा गया. अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बाद भी रिटेल बिजनेस मजबूत रहा है. जियो का एआरपीयू भी बढ़ा है.

ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले के अनुसार आरआईएल का मुनाफा उम्मीद से करीब 6 फीसदी ज्यादा रहा है. लोअर टैक्स रेट का फायदा कंपनी को मिला है. आरआईएल का रिफाइनरी यूटिलाइजेशन रेट भी पहले से बेहतर हुआ है. रिटेल और केमिकल बिजनेस में मार्जिन ट्रेंड उम्मीद के मुताबिक रहा है. अन्रिंग ग्रोथ को लेकर पहले से ज्यादा क्लेरिटी आई है.

(Disclaimer: हमने यहां निवेश की सलाह नहीं दी है, बल्कि आरआईएल के प्रदर्शन और ब्रोकरेज की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट से सलाह लें.)

