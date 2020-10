लॉकडाउन से उबरने लगा HUL! तिमाही नतीजों के बाद शेयर खरीदें, बेचें या होल्ड करें

HUL Stocks: लीडिंग कंज्यूमर कंपनी HUL अब कोविड 19 की चुनौतियों से बाहर निकलती दिख रही है. बिजनेस में रिकवरी के चलते HUL के दूसरी तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं. वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में एचयूएल का मुनाफा 8.7 फीसदी बढ़कर 2,009 करोड़ रुपये रहा है. यह अनुमान से बेहतर है. वहीं आपरेशंस से आने वाला रेवेन्यू भी 16.1 फीसदी बढ़कर 11,442 करोड़ रुपये रहा है. फिलहाल एचयूएल के तिमाही नतीजों के बाद शेयर में आज हल्की कमजोरी दिख राही है. क्या तिमाही नतीजों से कंपनी के शेयर को बूस्ट मिलेगा. जानते हैं क्या है ब्रोकरेज की राय…..

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंपनी ने पिछले कुछ साल से लगातार स्थिर और बेहतर ग्रोथ दिखाई है. सभी कैटेगरी में तिमाही आधार पर सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं. कंपनी के पास पोटेंशियल है कि वह अपना मार्केट शेयर और बढ़ा सकती है. कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत है और कस्टमर बेस भी मजबूत है. कंपनी का बिजनेस अब प्री कोविड लेवल की ओर बढ़ रहा है. कास्ट सेविंग्स और पियर्स कंपनियों पर लीड बनाए रखने का फायदा एचयूएल को आगे भी मिलेगा. कंपनी को लेकर मिडटर्म आउटलुक अच्छा दिख रहा है. रूरल डिमांड मजबूत हुई है, हालांकि शहरी डिमांड अभी पहले की तरह नहीं हो पाई है.

ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन के अनुसार दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं और आउटलुक में सुधार नजर आ रहा है. मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव है, जिससे उम्मीद बढ़ी है. आगे भी ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान के मुताबिक रूरल

एरिया में मजबूत रिकवरी से एचयूएल की ग्रोथ आगे बेहतर दिख रही है. ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2021, 2022 और 2023 के लिए बेहतर अर्निंग अनुमान जताया है. रिपोर्ट के अनुसार हालांकि ज्यादा इनपपुट प्राइस के चलते नियर टर्म में मार्जिन पर दबाव रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में कंपनी की ग्रोथ बेहतर रहने का अनुमान है.

मोतीलाल ओसवाल

रेटिंग: Buy

लक्ष्य: 2620 रुपये

CMP: 2172 रुपये

रिटर्न: 21%

CLSA

रेटिंग: Buy

लक्ष्य: 2600 रुपये

CMP: 2172 रुपये

रिटर्न: 20%

शेयरखान

रेटिंग: Buy

लक्ष्य: 2550 रुपये

CMP: 2172 रुपये

रिटर्न: 17%

दोलत कैपिटल

रेटिंग: Reduce

लक्ष्य: 2320 रुपये

CMP: 2172 रुपये

जेफरीज

रेटिंग: Buy

लक्ष्य: 2650 रुपये

CMP: 2172 रुपये

रिटर्न: 22%

(नोट: हमने यहां जानकारी तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)

