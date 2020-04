ये शेयर कराएंगे फटाफट कमाई, 2 महीने में मिल सकता है 24% फीसदी तक रिटर्न

बाजार में पिछले दिनों कोरोना वायरस के चलते अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है. 24 मार्च को निफ्टी 7511 के निचले स्तर पर पहुंच गया था. हालांकि इसके बाद से इंडेक्स में करीब 17 फीसदी सुधार हुआ है और यह 9000 के करीब ट्रेड कर रहा है. बुधवार के ट्रेड में निफ्टी

मजबूत रेजिस्टेंस तोड़कर 9150 के स्तर के पार चला गया. एक्सपर्ट का कहना है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है. निफ्टी के लिए नीचे की ओर 8600 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है. अगर आगे यह 9320 का स्तर तोड़ देता है तो शॉर्ट टर्म में फिर 9700 से 9800 का स्तर दिखा सकता है. ऐसे में कुछ शेयरों में 3 हफ्ते से 2 महीने के बीच अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है. ब्रोकरेज हाउस एचडीएफसी सिक्युरिटीज ने ऐसे ही कुछ शेयरों की जानकारी दी है, जिनमें 24 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है.

माइंड ट्री

लक्ष्य: 860 रुपये

करंट प्राइस: 772 रुपये

रिटर्न अनुमान: 12%

स्टॉप लॉस: 725 रुपये

अवधि: 3 हफ्ते

माइंडट्री भारत की इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग कंपनी है. ग्लोबल साफ्टवेयर के जरिए कंपनी बिजनेस और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है. कंपनी का घरेलू बाजार पर भी भी मजबूत पकड है, जिसका फायदा इसे मिल रहा है. माइंडट्री ऐसे एप्लिकेशंस बनाती है, जिससे कंपनियां अपने इंटरप्राइजेस आपरेशन को बढ़ा सकें. इस वजह से इसका कस्टमर बेस काफी मजबूत है.

फाइजर

लक्ष्य: 5490 रुपये

करंट प्राइस: 4428 रुपये

रिटर्न अनुमान: 24%

स्टॉप लॉस: 3860 रुपये

अवधि: 2 महीने

फाइजर की पहचान दुनिया की प्रीमियर बॉयोफार्मास्युटिकल कंपनियों में हैं. कंपनी फार्मा सेक्टर में लीडिंग पोजिशन पर है और इनोवेटिव प्रोडक्ट की डिमांड दुनियाभर में है. ब्रेन डिस्आर्डर, डिप्रशन, हाई कोलेस्ट्राल्, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हाइपरटेंशन, फंगल और बैक्टेरियल इंफेक्शन के लिए मजबूत रिसर्च टीम है. इन बीमारियों के इलाज के लिए कंपनी दवा बनाती है.

GlaxoSmithKline फार्मा

लक्ष्य: 1730 रुपये

करंट प्राइस: 1477 रुपये

रिटर्न अनुमान: 17%

स्टॉप लॉस: 1250 रुपये

अवधि: 2 महीने

ग्लैक्सोस्मिथ रिसर्च बेस्ड फार्मा और हेलथ केयर कंपनी है. फार्मा इंडस्ट्री में ग्लैक्सोस्मिथ एंटी इंफेक्टिव्स और डरमेटोलॉजी में लीडिंग पोजिशन पर है. कंपनी के पोर्टफोलियो में दवा के अलावा वैक्सीन भी है. इन्फेक्शन, डरमेटोलॉजी, गाइनी, डायबिटीज, आनकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर और सोस की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाएं कंपनी बनाती है. वहीं हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, इनफ्लूएंजा, चिकनपॉक्स, डिप्थेरिया, टीटनेस और सर्वाइकल कैंसर में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन भी बनाती है.

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपट की सलाह जरूर लें.)

