HCL टेक का मुनाफा 32% बढ़कर 2925 करोड़; रोशनी नाडर संभालेंगी चेयरमैन पद, शिव नाडर बने रहेंगे एमडी

आईटी कंपनी HCL टेक का मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर 31.7 फीसदी बढ़ गया है. इस दौरान कंपनी को 2925 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 2,220 करोड़ का मुनाफा हुआ था. तिमाही नतीजे जारी करने के दौरान कंपनी ने जानकारी दी है कि शिव नाडर ने चेयरमैन का पद छोड़ दिया है. हालांकि वह कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे. वहीं शिव नाडर के बाद उनकी बेटी रोशनी नाडर चेयरमैन का पद संभालेंगी.

अप्रैल से जून तिमाही के दौरान एचसीएल टेक का रेवेन्यू भी 8.6 फीसदी बढ़कर 17,841 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 16,425 करोड़ रुपये रहा था. हालांकि तिमाही आधार पर यह 4 फीसदी कम रहा है. मार्च तिमाही में एचसीएल टेक का रेवेन्यू 18,590 करोड़ रुपये रहा था. इस दौरान कंपनी का आॅर्डरबुक मजबूत हुआ है और 11 बड़ी डील हासिल करने में मदद मिली.

तिमाही नतीजे जारी करने के दौरान एचसीएल टेक ने शेयर धारकों को 2 रुपये पति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है. कांस्टेंट करंसी टर्म में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 1 फीसदी बढ़ गया है. जून 2020 के अंत तक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 150,287 थी. जून तिमाही में कंपनी ने 7,005 कर्मचारियों को जोड़ा. कंपनी का आईटी सर्विसेज के लिए एट्रीशन पिछले 12 महीने के बेस पर 14.6 फीसदी रहा है.

Roshni Nadar: देश की सबसे अमीर महिला बनीं HCL टेक की ‘बॉस’, सिर्फ 28 साल में बन गई थीं CEO

शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा गया कि शिव नाडर ने कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ने की इच्छा जताई थी. हालांकि वह एमडी के पद पर रहकर कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करते रहेंगे. वहीं, अब तुरंत प्रभाव से शिव नाडर की बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा चेयरमैन का पद संभालेंगी. रोशनी नाडर मल्होत्रा 2013 में एचसीएल टेक के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में शामिल हुई थीं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.