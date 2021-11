Share Market LIVE Blog in Hindi: सेंसेक्स की सुस्त चाल, निफ्टी में मामूली उतार-चढ़ाव, कारोबार के दौरान इन स्टॉक्स पर फोकस

गो फैशन के शेयर आज होंगे अलॉट, आपने किया है अप्लाई तो ऐसे चेक करें स्टेटस

महिलाओं के बॉटमवियर बेचने वाली कंपनी Go Fashion के IPO को निवेशकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है. Go Fashion के शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर, 2021 को हो रहा है. Go Fashion, महिलाओं के बॉटम-वियर ब्रांड Go Colors की ऑपरेटर कंपनी है. 17 से 22 नवंबर के बीच खुले Go Fashion का IPO 135.46 गुना सब्सक्राइब हुआ था. अगर आपने इस आईपीओ के तहत शेयरों के लिए अप्लाई किया है तो अलॉमेंट स्टेटस दो तरीके से चेक कर सकते हैं.-

https://www.financialexpress.com/hindi/business-news/go-fashion-ipo-allot-share-on-25-nov-2021-know-how-to-check-status/2375622/