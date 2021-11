Share Market LIVE Blog in Hindi: सेंसेक्स लुढ़का 60 हजार के नीचे, निफ्टी में भी गिरावट, Paytm की लिस्टिंग ने किया निराश तो सफायर फूड्स ने बिखेरी मुस्कान

US Stocks में निवेश पर मुनाफे का खुलासा है जरूरी, जानिए क्या हैं इससे जुड़े इनकम टैक्स रूल्स

Income Tax on Gains from the US stocks: घरेलू स्टॉक्स की तरह अमेरिकी स्टॉक्स में निवेश से हुए मुनाफे की भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है. हालांकि अमेरिकी स्टॉक्स के मामले में नियम थोड़े अलग हैं.#USStocks #IncomeTaxhttps://www.financialexpress.com/hindi/business-news/income-tax-on-gains-from-the-us-stocks-made-money-from-us-stocks-check-rules-to-report-it-in-income-tax-return-and-claim-credit/2371607/