Market Outlook This Week: वैश्विक रुख से तय होगी शेयर बाजार की स्थिति, जानें क्या कहते हैं जानकार

Market Outlook in Hindi: ज्यादातर कंपनियों के जून तिमाही के वित्तीय नतीजे आ जाने के बाद शेयर बाजार के निवेशकों की नजर अब वैश्विक रुख पर होगी. छुट्टी की वजह से कम कारोबारी दिवस वाले हफ्ते में बड़ी गतिविधियों के अभाव में मुख्य रूप से वैश्विक रुख ही बाजार को दिशा देगा. विश्लेषकों ने यह कहा. शेयर बाजार गुरुवार को मुहर्रम के मौके पर बंद रहेगा.

सैमको सिक्योरिटीज की इक्विटी प्रमुख निराली शाह ने कहा कि ज्यादातर घरेलू कंपनियों के पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम उम्मीद के मुकाबले बेहतर रहे हैं. बड़ी गतिविधियों के अभाव में वैश्विक रुख बाजार की चाल तय करेंगे.

स्वास्तिक इनवेस्टमेंट लिमिटेड के शोध प्रमुख संतोष मीना ने कहा कि घरेलू मोर्चे पर थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े सोमवार को जारी किए जाएंगे. इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुख और डॉलर सूचकांक पर भी बाजार की नजर होगी.

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि सकारात्मक आर्थिक आंकड़े आर्थिक रिकवरी का संकेत दे रहे हैं. लंबे समय में बाजार में तेजी बने रहने की संभावना है. हालांकि अल्पकाल में गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता.

पिछले हफ्ते तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स में 1,159.57 अंक यानी 2.13 फीसदी का उछाल आया. शुक्रवार को मानक सूचकांक पहली बार 55 हजार अंक को पार करते हुए 55,487.79 अंक के अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के खुदरा शोध प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि शेयर बाजार में तेजी का रुख जारी रह सकता है. इसकी वजह कोविड-महामारी की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में लगाई गई पाबंदियों में तेजी से दी जा रही ढील है. ज्यादातर कंपनियों के जून तिमाही के वित्तीय नतीजे आ गए हैं और उम्मीद से बेहतर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की प्रवृत्ति और विदेशी संस्थागत निवेशकों का रुख और ब्रेंट क्रूड पर भी निवेशकों की नजर होगी.

