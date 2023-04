Live

Stock Market Live Updates: निफ्टी 17750 के ऊपर, सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा, Hindalco और Cipla टॉप गेनर्स

Share Market News Today: बुधवार को डोमेस्टिक इंडेक्स सपाट खुले. NSE Nifti 50, 15.45 अंक या 0.09 फीसदी बढ़कर 17,737.75 पर, BSE Sensex 33.89 अंक या 0.06 फीसदी गिरकर 60,123.83 पर और बैंक निफ्टी 23.05 अंक या 0.06 फीसदी गिरकर 41,343.45 पर आ गया.

Share market live updates today: निफ्टी 50 पर टॉप गेनर Hindalco, Apollo Hospital, Grasim और Cipla जबकि टॉप लूजर IndusInd Bank, Hero Motocorp, Nestle India, HDFC Life और Tech Mahindra. थे.