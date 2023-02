Live

Share Market Live: निफ्टी 17550 के ऊपर खुला, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, एयरटेल के शेयरों में तेजी

Share Market Live: शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 202.46 अंक या 0.34 फीसदी बढ़कर 59,808.26 पर और एनएसई निफ्टी 50 57.25 अंक या 0.33 फीसदी बढ़कर 17,568.50 पर पहुंच गया.

Stock Market Updates: निफ्टी 50 पर टॉप गेनर्स में Adani Ports, Divis Lab, Bharti Airtel, Infosys and Adani Enterprises जबकि टॉप लूजर में Hindalco, Eicher Motors, JSW Steel, Titan and HDFC थे.

सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में भारतीय बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक हरे क्षेत्र में खुले. बीएसई सेंसेक्स 202.46 अंक या 0.34 फीसदी बढ़कर 59,808.26 पर और एनएसई निफ्टी 50 57.25 अंक या 0.33 फीसदी बढ़कर 17,568.50 पर पहुंच गया. बैंक निफ्टी 224.70 अंक या 0.56 फीसदी बढ़कर 40,226.25 पर पहुंच गया. निफ्टी 50 पर टॉप गेनर्स में Adani Ports, Divis Lab, Bharti Airtel, Infosys and Adani Enterprises जबकि टॉप लूजर में Hindalco, Eicher Motors, JSW Steel, Titan and HDFC थे. Live Updates एक्सिस बैंक के शेयरों में तेजी पिछले साल सिटीबैंक एनए से सिटी बैंक के इंडिया कंज्यूमर बिजनेस और सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) से एनबीएफसी कंज्यूमर बिजनेस को खरीदने की योजना की घोषणा के बाद एक्सिस बैंक के शेयर 0.22 फीसदी बढ़कर 847.05 रुपये हो गए. बैंक का अनुमान है कि अधिग्रहण को 1 मार्च तक पूरा किया जा सकता है. ZEEL के शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट जी एंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पुनीत गोयनका ने गुरुवार को अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी (Appellate Tribunal NCLAT) का रुख किया, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी गई थी. इसने फर्म के खिलाफ इंसोलवेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए इंडसइंड बैंक की याचिका को स्वीकार कर लिया था. आज ZEEL के शेयर 3.70 फीसदी गिरकर 191.40 रुपये पर आ गए.