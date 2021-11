Stock Market Closed today on Diwali Bali Pratipada: बाली प्रतिपदा पर आज बंद रहेंगे शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट में शाम को होगा कारोबार

Stock Market Closed today on Diwali Bali Pratipada: आज (5 नवंबर) को दीवाली बाली प्रतिपदा के मौके पर घरेलू शेयर बाजार बीएसई और एनएसई बंद रहेंगे. फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी कोई कारोबार नहीं होगा. बीएसई और एनएसई दोनों में अब सोमवार 8 अक्टूबर को फिर से कारोबार शुरू होगा. हालांकि कमोडिटी मार्केट में शाम 5 बजे के बाद कारोबार शुरू होगा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज आज शाम 5 बजे तक ही बंद रहेंगे. 5 बजे के बाद यहां कारोबार शुरू हो जाएगा और शाम को कॉन्ट्रैक्ट में सौदे लिए जा सकेंगे. यहां रात 11:30/11:50 बजे तक कारोबार होगा.

पांच दिनों तक मनाए जाने वाले उत्सव में दीवाली के अगले दिन आज बाली प्रतिपदा या बाली पड़वा है. इस दिन असुर राजा बाली की पूजा होती है. इसे भगवान विष्णु के वामन अवतार की राक्षस राज बाली पर विजय और बाली के धरती पर आने के जश्न के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन से गुजराती नववर्ष की शुरुआत होती है.

दीवाली के मौके पर घरेलू इक्विटी मार्केट में शानदार तेजी रही. एक घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान शुरुआत में सेंसेक्स पर लगभग सभी शेयरों में खरीदारी का रूझान रहा, हालांकि मार्केट बंद होने पर चार स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए. एशियाई मार्केट में तेजी के रूझान के चलते निवेशकों का सेंटिमेंट पॉजिटिव था. इसके अलावा बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयरों में खरीदारी का रूझान रहा जिससे मार्केट को सपोर्ट मिला. इन सबके चलते सेंसेक्स 295.70 अंकों की बढ़त के साथ 60,067.62 और निफ्टी 87.60 अंकों की तेजी के साथ 17,916.80 पर बंद हुआ.

शानदार रही दीवाली, Muhurt Trading में उछला सेंसेक्स, निफ्टी 17900 के पार हुआ बंद

सेंसेक्स पर आज आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ अन्य बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का रूझान रहा. वहीं निफ्टी पर सभी सेक्टर्स के इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं. सबसे अधिक 1.48 फीसदी की तेजी आज निफ्टी ऑटो में रही. सेंसेक्स पर 26 और निफ्टी पर 39 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए. आयशर मोटर्स में करीब 6 फीसदी की तेजी रही.

