Five Star Business Finance IPO: दक्षिण भारत की दिग्गज एनबीएफसी लाएगी 2700 करोड़ का आईपीओ, मंजूरी के लिए सेबी के पास जमा किए पेपर्स

Five Star Business Finance IPO: आईपीओ निवेशकों को एक और कंपनी में निवेश का मौका जल्द ही मिल सकता है. नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस ने बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ के लिए कागजात जमा किए हैं. एनबीएफसी फाइव स्टार ने 2752 करोड़ रुपये के आईपीओ की मंजूरी के लिए आवेदन किया है. सेबी के पास दाखिल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के मुताबिक इस इश्यू के जरिए कोई नया शेयर नहीं जारी होगा यानी कि आईपीओ के तहत फाइव स्टार के प्रमोटर्स और वर्तमान शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे. इस एनबीएफसी में टीपीजी, मैट्रिक्स पार्टनर्स, नॉर्वेस्ट वेंचर्स, सीक्विया और केकेआर का निवेश है.

