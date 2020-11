संवत 2077: निवेशकों के लिए कैसा रहेगा यह साल, किन सेक्टर्स में मिल सकता है तगड़ा मुनाफा

करीब पूरे साल कोरोना महामारी के कारण वोलैटिलिटी के बावजूद संवत 2076 में भारतीय शेयर बाजार ने निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिया है. पूरे साल उतार चढ़ाव देखने के बाद बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही करीब 10 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए. दिवाली से अब नए संवत 2077 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में सवाल उठता है कि नया साल निवेशकों के लिए कैसा रहेगा. किस सेक्टर में उन्हें पैसे लगाना चाहिए, जहां बेहतर रिटर्न मिले. जानते हैं कि संवत 2077 निवेशकों के लिए कैसा रहने वाला है.

देश में लगातार देश का निवेश का माहौल बना हुआ है और अधिकतर विदेशी निवेशक भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था मान रहे हैं. इसे देखते हुए एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स राजेश पालविया का कहना है कि अगले साल की दिवाली तक निफ्टी इंडेक्स 13800-14000 तक का स्तर छू सकता है. निफ्टी को 12400 पर बेहतर सपोर्ट मिल रहा है और डाउनसाउड पर 12000 का लेवल रहेगा. हालांकि पालविया का मानना है कि इसे 13000-132000 पर रेजिस्टेंस देखना पड़ सकता है.

जेमस्टोन इक्विटी रिसर्च एंड एडवायजरी सर्विसेज के कंसल्टिंग टेक्निकल एनालिस्ट मिलन वैष्णव का मानना है कि देश में सेक्टोरल शिफ्ट देखने को मिल सकता है. अगर देश में सामान्य इकोनॉमिक साइकिल जारी रहा तो इक्विटीज इंडिविजुअली बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन बांड्स, डॉलर इंडेक्स, ट्रेजर्स जैसे अन्य एसेट क्लास के बेहतर प्रदर्शन से रुपये में गिरावट का दबाव देखने को मिल सकता है. हालांकि ओवरऑल बात करें तो निफ्टी के लिए 12100 और 11650 पर सपोर्ट रहेगा. वहीं 13200 और 13500 रेजिस्टेंज का लेवल रहेगा.

नए संवत में निवेशकों के लिए मिड कैप या स्माल कैप की तुलना में लार्ज कैप पर फोकस करना बेहतर रहेगा. वैष्णव के मुताबिक पारंपरिक तौर पर एफएमसीजी, कंजम्प्शन, आईटी और फॉर्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है. पालविया का मानना है कि संवत 2077 में निजी वाहनों की मांग बढने से गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी. इसके अलावा स्वस्थ जीवनशैली और बेहतर हाइजीन के प्रति लोगों के बढ़ते ध्यान से एफएमसीजी सेक्टर को सहारा मिलेगा. इसके अलावा अधिकतर लोग अब मेडिकल इंश्योरेंस बीमा और जीवन बीमा के महत्व को समझ रहे हैं, इस कारण से इंश्योरेंस सेक्टर में भी बूम देखने को मिल सकता है.

कोरोना महामारी के कारण उपजी परिस्थितियों से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है. ऐसे में आईटी सेक्टर लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके अलावा कोरोना महामारी के दौरान कई नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और पुरानी कंपनियां इससे प्रभावित होने के बाद अब धीरे-धीरे पटरी पर आ रही हैं. ऐसे में पालविया का मानना है कि इन्हें वित्तीय सहारे और बेहतर बैंकिंग एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी और निजी बैंकों का भी कारोबार बढ़ेगा.

(Article: Surabhi Jain)

