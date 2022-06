Stock Market: RBI पॉलिसी से पहले बाजार में ‘भगदड़’, निवेशकों के 3 लाख करोड़ डूबे, 793 अंक क्यों टूटा सेंसेक्स?

क्रूड की कीमतों में तेजी, स्टॉक फ्यूचर्स पर दबाव, एशियाई बाजारों में बिकवाली और इंटरेस्ट रेट हाइक का डर आज शेयर बाजार पर भारी पड़ा है.

इंट्राडे कारोबार में सेंसेक्स करीब 793 अंक ​कमजोर हुआ और 54882 के लेवल तक आ गया. (image: pixabay)

Stock Market Investors: शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिल रही है. आज इंट्राडे कारोबार में सेंसेक्स करीब 793 अंक ​कमजोर हुआ और 54882 के लेवल तक आ गया. सोमवार को य​​ह 55675 के लेवल पर बंद हुआ था. शेयर बाजार की इस गिरावट में निवेशकों को भी बड़ा झटका लगा है. आज इंट्राडे में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ तक घट गया. बाजार में पिछले कुछ दिनों से रिकवरी के बाद आज जमकर बिकवाली देखने को मिली. इस गिरावट के पीछे कई अहम वजह हैं. मसलन क्रूड की कीमतों में तेजी, स्टॉक फ्यूचर्स पर दबाव, एशियाई बाजारों में बिकवाली और इंटरेस्ट रेट हाइक का डर. निवेशकों को 3 लाख करोड़ का झटका आज शेयर बाजार में भारी बिकवाली के चलते निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ डूब गए. सोमवार को बाजार बंद होने पर बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 25641305 करोड़ रुपये था. जबकि आज इंट्राडे में यह घटकर 25332370 करोड़ के करीब आ गया. यानी इसमें करीब 3.08 लाख करोड़ की कमी आई. आज सेंसेक्स का लो 54882 का लेवल रहा है. क्या कहना है कि एक्सपर्ट का जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि सऊदी अरब द्वारा मौजूदा ग्लोबल इनफ्लेशनरी प्रेशर को जोड़कर अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाने के बाद क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं. वहीं यूएस में उम्मीद से बेहतर जॉब डाटा ने वॉल स्ट्रीट पर चिंता खड़ी कर दी, क्योंकि इससे यूएस फेड को दरों में बढ़ोतरी के लिए और अधिक स्पेस मिल गया है. उनका कहना है कि मौजूदा वोलेटिलिटी ग्लोबल और घरेलू दोनों बाजारों में जारी रहने की आशंका है, क्योंकि निवेशक RBI सहित प्रमुख केंद्रीय बैंकों के मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं. आनंद राठी के हेड, इक्विटी रिसर्च (फंडामेंटल), नरेंद्र सोलंकी का कहना है कि बाजार को अब मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार है. RBI का इंटरेसट रेट बढ़ाने पर 8 जून को फैसला आने वाला है, जिसके चलते निवेशक सतर्क हैं. सोमवार को भी इसका असर बाजार पर दिखा था. हालांकि बाद में बाजार अपनी गिरावट कम करने में कामयाब रहा था. इन हैवीवेट शेयरों में 1.5-4% तक गिरावट TITAN, DRREDDY, HINDUNILVR, LT और BAJFINANCE में 3 फीसदी से 4.5 फीसदी गिरावट है. जबकि ASIANPAINT, TCS, BAJAJFINSV, ICICIBANK, NESTLEIND और HCLTECH में 1.5 फीसदी से 2.5 फीसदी गिरावट है.

