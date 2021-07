Stock Markets Outlook: नई ऊंचाई छूने के बाद अब क्या होगी बाज़ार की चाल? क्या 16,400 पर है निफ्टी का नया निशाना? जानिए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय

Share Market Analysis : रियल्टी और आईटी शेयरों में खरीदारी ने गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी-50 को आधा फीसदी चढ़ा दिया. इन शेयरों में जमकर खरीदारी की बदौलत सेंसेक्स 255 प्वाइंट ऊपर चढ़ कर 53,159 प्वाइंट पर बंद हुआ वहीं निफ्टी-50, 74 प्वाइंट चढ़ कर 15,294 प्वाइंट पर पहुंच गया. दोनों सेक्टरों के शेयरों में निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी की वजह से इंट्रा डे कारोबार में बाजार ने नई ऊंचाई छू ली. इंट्रा डे कारोबार में एक समय सेंसेक्स 53, 266 पर पहुंच गया वहीं निफ्टी ने 15,952 के लेवल को छू लिया. क्या अब निफ्टी-50 का नया निशाना 16,400 है. बाजार पर निगाह रहने वालों के बीच अब इस बात की चर्चा छिड़ गई है कि नई ऊंचाई छूने के बाद बाजार क्या नया मोड़ लेगा. क्या निफ्टी यहां से और तेज छलांग लगाए. आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं.

निफ्टी 15915 को पार करने में सफल रहा. इसे रेजिस्टेंस माना जा रहा था और बाजार की निगाह इस पर बनी हुई थी. इससे निफ्टी-50 को मजबूती मिलने की उम्मीद है और इसका लेवल 16,100 तक जा सकता है. मार्केट को 15,700 पर सपोर्ट मिल रहा है. इस लेवल को देखते हुए ट्रे़डर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं या इंट्रा डे गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं.

ThincRedBlu Securities के मुताबिक ट्रेडर्स को अब आज के टॉप से ऊपर पर खरीदारी करनी चाहिए और 35,700 के स्टॉप लॉस के साथ 36,500 और 37,000 का टारगेट रखा जा सकता है. हेम सिक्योरिटी के PMS हेड मोहित निगम का कहना है कि निफ्टी में नीचे की ओर 15600 का महत्वपूर्ण सपोर्ट रहा है. उनका मानना है कि निफ्टी 16,400 के लेवल तक जा सकता है. आज 15900 पर क्लोजिंग के बाद ऐसा होता दिख रहा है.

Choice Broking के ईडी सुमित बागड़िया कहते हैं कि फिलहाल निफ्टी में 15,800 पर सपोर्ट दिख रहा है. अगर इसमें 15,900 से ऊपर तेजी बरकरार रहती है तो यह 16,100-16200 तक आ जा सकता है. वहीं Geojit Financial Services के रिसर्च हेड विनोद नैयर का कहना है कि निफ्टी का लेवल बढ़ सकता है क्योंकि चीन के उम्मीद से बेहतर आर्थिक आंकड़ों ने एशियाई मार्केट पॉजीटिव है. फेडरल रिजर्व के बयानों से ग्लोबल मार्केट को भी रफ्तार मिली है. इसका फायदा भारतीय शेयर बाजार को निश्चित तौर पर मिलेगा.

(Article : Surabhi Jain)

(स्टोरी में दी गई सलाह संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म की है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इस निवेश सलाह की जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश से पहले अपने सलाहकार से परामर्श जरूर कर लें.)

