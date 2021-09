Sensex Crosses 60,000 Level: सेंसेक्स में महज 6 कारोबारी दिनों में 1 हजार अंकों की तेजी, इस तरह रहा सेंसेक्स का 50 हजार से 60 हजार का सफर

Sensex Crosses 60,000 Level: घरेलू डोमेस्टिक इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) ने आज इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 24 सितंबर को 60 हजार का ऐतिहासिक स्तर पार किया. वैक्सीनेशन में तेजी और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के दम पर सेंसेक्स इस पायदान तक पहुंचने में सक्षम रहा. खास बात यह है कि सेंसेक्स में महज छह कारोबारी दिनों में 1 हजार अंकों की तेजी आई और इसने 59 हजार से 60 हजार का सफर पूरा कर लिया. पिछले कारोबारी सत्र में 23 सितंबर को यह 958 अंकों की तेजी के साथ 59885 पर बंद हुआ था.

सेंसेक्स के नई ऊंचाई पर पहुंचने पर उत्साहित एनालिस्ट्स ने निवेशकों को सावधान किया है. जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इंवेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट विजयकुमार के मुताबिक इससे पहले सभी बुल मार्केट्स में 5-20 फीसदी तक करेक्शन हुआ था. विजयकुमार के मुताबिक इस समय मार्केट में नए निवेशकों ने काफी निवेश किया है.

