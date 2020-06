इन शेयरों को बेचने में ही भलाई, नहीं तो बिगाड़ सकते हैं पोर्टफोलियो- दिग्गजों ने दी सलाह

अर्निंग सीजन तकरीबन खत्म हो चुका है. तिमाही नतीजों से यह और साफ हुआ है कि किन कंपनियों का लॉकडाउन की वजह से कैसा प्रदर्शन रहा है. क्या उनमें दबाव से निकलने की ख्ज्ञमता है या अभी दबाव बना रहेगा. फिलहाल इन सब स्टडी के बाद ब्रोकरेज हाउस भी अपनी राय बना रहे हैं कि किन शेयरों में पैसा लगाना चाहिए. वहीं कुछ शेयर ऐसे भी हैं, जिनका आउटलुक अभी उन्हें कमजोर नजर आ रहा है और आगे कुछ दिनों तक गिरावट की आशंका है. ऐसे में शेयरों में वे सेल करने यानी बेचने की सलाह दे रहे हैं. हमने यहां ऐसे ही 4 शेयरों का चुनाव किया है, जिनमें ब्रोकरेज ने सेल की सलाह दी है.

इंफो एज इंडिया देश की प्रीमियर आनलाइन क्लासिफाइड कंपनी है जो रिक्रूटमेंट, मैट्रीमोनी, रीयल एस्टेट और एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है. ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्युरिटीज ने शेयर में 2135 रुपये के लक्ष्य के साथ बिकवाली की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 2747 रुपये है. कंपनी ने लॉकडाउन के बीच अपने फाइनेंशियल की जानकारी दी है. कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 13 फीसदी और तिमाही आधार पर 16 फीसदी गिरा है. कंपनी की बिलिंग कमजोर रही है. अप्रैल बिलिंग औसत की सिर्फ 37 फीसदी रही है. आगे कंपनी पर अभी दबाव रहने की उम्मीद है.

ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल ने फार्मा कंपनी ल्यूपिन के शेयरों में बेचने की सलाह दी है. शेयर का मौजूदा भाव 929 रुपये है. ब्रोकरेज ने 750 के लक्ष्य के साथ शेयर में बिकवाली की सलाह दी है. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की 4 प्रमुख फैसिलिटी अभी यूएस एफडीए के रडार पर है. अभी कुछ हाई वेल्यू प्रोडक्ट भी पाइपलाइन में फंसे हैं. कंपनी ने कुछ नए इन्वेस्टमेंअ भी किए हैं, जिससे खर्च बढ़ा है. अन्रिंग रिस्क अभी हाई है. दूसरी ओर मार्च के बाद से शेयर में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है और यह 548 से बढ़कर 900 के पार चला गया. ऐसे में आगे इसमें दबाव रहेगा और गिरावट की आशंका दिख रही है.

ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्युरिटीज ने एवेन्यू सुपरमार्ट सेल करने की सलाह दी है. शेयर का मौजूदा भाव 2390 रुपये है. ब्रोकरेज ने 1750 रुपये के लक्ष्य के साथ बेचने की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को चौथी तिमाही में मुनाफा जरूर हुआ है लेकिन यह अनुमान से कम है. ग्रॉस मार्जिन फ्रंट पर सबसे ज्यादा निराशा हुई है. EBITDA मार्जिन भी 7.4 फीसदी से घटकर 6.7 फीसदी रही है. हालांकि कैश पोजिशन स्ट्रांग है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में EPS में 11 फीसदी कटौती का अनुमान है.

ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज में बिकवाली की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 110 रुपये के करीब है, जबकि ब्रोकरेज हाउस ने 80 रुपये के लक्ष्य के साथ बिकवाली की सलाह दी है. कंपनी सिंथेटिक रबर और लैटेक्स बनाती है, जिसका इस्तेमाल टायर कंपनियां करती हैं. ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 24 फीसदी घटा है. आटो सेक्टर में स्लोडाउन का असर कंपनी के प्रदर्शन पर रहा है. टायर लैटेक्स और कारपेट लैटेक्स रेवेन्यू गिरने से भी कंपनी के मुनाफे पर असर हुआ. कंपनी पिछले कुछ तिमाही से अपना हीस्टोरिक मार्जिन को मेनटेन करने में जूझ रही है. कंपनी के बिजनेस में स्टेबिलिटी आने में अभी कुछ वक्त लग सकता है.

(नोट: यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन ने शेयर बेचने की सलाह नहीं दी है. शेयर में किसी भी एक्शन के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

