Mutual Funds 2021: निवेश के लिए बेस्ट हो सकते हैं ये 10 म्यूचुअल फंड, 5 साल में 2.5 गुना तक बढ़ा चुके हैं पैसा

Best Mutual Funds for 2021: साल 2020 अब खत्म होने वाला है, ऐसे में निवेशको को अपने पोर्टफोलियों को एक बार फिर रीस्ट्रक्चर करने के बारे में सोचना चाहिए. साल 2020 बहुत हद निवेशकों के लिए एक सकब भी रहा है. कोरोना वायरस महामारी के चलते खासतौर से मार्च से जून तक कैपिटल मार्केट की हालत खराब रही. जिसका असर म्यूचुअल फंड निवेशकों पर भी हुआ. हालांकि अब हालात तेजी से सुधरे हैं. पिछले 1 साल की बात करें तो इक्विटी सेग्मेंट में ज्यादातर कटेगिरी में रिटर्न डबल डिजिट में हो गया है. लॉर्जकैप के मुकाबले स्मालकैप फंड ने इस साल आउटपरफॉर्म किया. वहीं सेक्टोरल बात करें तो फार्मा और टेक्नोलॉजी फंडों ने निवेशकों की जेब भर दी. नए साल के लिए भी एक्सपर्ट मिडकैप में तेजी बनी रहने की बात कह रहे हैं. इसके अलावा बॉटम पर चल रहे बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड में भी निवेश की सलाह दे रहे हैं. जानते हैं कि 2021 में निवेश के लिए किन स्कीम पर नजर रखा जा सकता है.

कटेगिरी: मिडकैप

5 साल का रिटर्न: 16%

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.10 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 9.57 लाख

मिनिमम निवेश: 5,000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 7,878 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.55% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

टॉप होल्डिंग: चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, वोल्टास, इप्का लैब, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस

कटेगिरी: मिडकैप

5 साल का रिटर्न: 14%

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.96 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 8.59 लाख

मिनिमम निवेश: 5,000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 8,654 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.61% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

टॉप होल्डिंग: सुप्रीम इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीआई इंडस्ट्रीज, कजारिया सीरामिक्स

कटेगिरी: स्मालकैप

5 साल का रिटर्न: 17%

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.20 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 9.43 लाख

मिनिमम निवेश: 5,000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 6,202 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.90% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

टॉप होल्डिंग: जेके सीमेंट, सिटी यूनियन बैंक, ब्लू स्टार, वीगार्ड इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन

कटेगिरी: स्मालकैप

5 साल का रिटर्न: 13%

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.87 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 8.49 लाख

मिनिमम निवेश: 5,000 रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 10398 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.16% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

टॉप होल्डिंग: दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एफल इंडिया, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी

कटेगिरी: बैंकिंग

5 साल का रिटर्न: 19%

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.37 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 9.01 लाख

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 1997 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.02% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

टॉप होल्डिंग: HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई

कटेगिरी: बैंकिंग

5 साल का रिटर्न: 15%

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.02 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 8.01 लाख

मिनिमम निवेश: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 1910 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.19% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

टॉप होल्डिंग: ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई लोंबार्ड

कटेगिरी: लॉर्ज एंड मिडकैप

5 साल का रिटर्न: 18%

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.30 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 9.41 लाख

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 13405 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.74% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

टॉप होल्डिंग: एयरटेल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टीसीएस, एसबीआई, वोल्टास

कटेगिरी: लॉर्ज एंड मिडकैप

5 साल का रिटर्न: 15%

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.01 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 8.59 लाख

मिनिमम निवेश: 300 रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 2324 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.98% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

टॉप होल्डिंग: एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरआईएल, इंफोसिस, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी

कटेगिरी: टेक्नोलॉजी

5 साल का रिटर्न: 20%

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.46 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 11.85 लाख

मिनिमम निवेश: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 735 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.55% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

टॉप होल्डिंग: इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एयरटेल

कटेगिरी: टेक्नोलॉजी

5 साल का रिटर्न: 18.56%

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.34 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 11.31 लाख

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 418 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.68% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

टॉप होल्डिंग: इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एयरटेल

BPN फिनकैप के डायरेक्टर एके निगम का कहना है कि साल 2021 में मिडकैप फंड में अचछी तेजी देखने को मिल सकती है. देश में मैक्रो कंडीशन बेहतर हो रही हैं. अर्थव्यवस्था भी रिकवरी के रास्ते पर है. सरकार द्वरा किए गए रिफॉर्म और राहत पैकेज का असर देखने को मिल रहा है. ऐसे में घरेलू मिडकैप और स्मालकैप कंपनियां 2021 में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं. लॉर्ज एंड मिडकैप कटेगिरी भी ठीक दिख रही है. सेक्टोरल बरात करें तो बैंकिंग और पीएसयू शेयर अभी भी निचले सतरों पर हें. फाइनेंशियल एक्टिविटी अब बढ़ रही है. वहीं अर्थव्यवस्था पर काम हो रहा है. ऐसे में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी आकर्षक है. इसके अलावा आईटी सेक्टर पर फोकस कर सकते हैं.

