Independence Day: ये म्यूचुअल फंड देंगे आर्थिक आजादी; स्वतंत्रता दिवस पर चुनें ये 5 बेस्ट स्कीम, होंगे मालामाल

Independence Day 2020-Best Mutual Funds to invest in India: आज के दौर में महंगाई में जहां इजाफा हो रहा है, वहीं आम लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही है. ऐसे में एक उम्र के बाद आर्थिक रूप से स्वंतंत्रता बहुत जरूरी हो जाती है, जिससे अपने सभी उद्देश्य पूरे किए जा सकें. इसके लिए जरूरी है कि इनबम शुरू होते ही बेहतर एंग से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए. एक ओर एफडी और आडर जैसे परंपरागत बचत के लिए विकल्प हैं. ये बेहतर और सुरक्षित तो हैं, लेकिन यहां रिटर्न अब पहले के मुकाबले कम हो गया है. जिससे ये बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब पहले जैसे आकर्षक नहीं रह गए. दूसरी ओर म्यूचुअल फंड इनके मुकाबले अच्छा रिटर्न दे सकता है.

म्यूचुूअल फंड की बात करें तो इसमें इक्विटी के मामले में जोखिम कम होता है. हालांकि शेयर बाजार की तुलना में इसमें रिटर्न कम हो सकता है. इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में ही निवेश का विकल्प है, जहां फंड हाउस ज्यादातर रकम इक्विटी में निवेश करते हैं. यह कुशल मैनेजर की देख रेख में होता है, इसलिए यहां निवेश मैनेज करना आसान और सुरक्षित है. म्यूचुअल फंड एडवाइजर लंबी अवधि के लिए लक्ष्य बनाकर निवेश की सलाह देते हैं, जिससे बेहतर रिटर्न की गुंजाइश बढ़ जाती है.

5 साल का रिटर्न: 10.66 फीसदी सालाना

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.66 लाख

7 साल में 1 लाख की वेल्यू: 2.07 लाख

5 साल में 10,000 मंथली SIP की वैल्यू: 8.05 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5,000 रुपये

मिनिमम SIP: 1,000 रुपये

एसेट्स: 15,945 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.43% (30 जून, 2020

रिस्क: लो

5 साल का रिटर्न: 10.10 फीसदी सालाना

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.62 लाख

7 साल में 1 लाख की वेल्यू: 3.11 लाख

5 साल में 10,000 मंथली SIP की वैल्यू: 7.54 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5,000 रुपये

मिनिमम SIP: 1,000 रुपये

एसेट्स: 17,650 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.62% (30 जून, 2020

रिस्क: एवरेज से कम

5 साल का रिटर्न: 10.83 फीसदी सालाना

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.67 लाख

7 साल में 1 लाख की वेल्यू: 4.62 लाख

5 साल में 10,000 मंथली SIP की वैल्यू: 7.55 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5,000 रुपये

मिनिमम SIP: 1,000 रुपये

एसेट्स: 5,543 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.77% (30 जून, 2020

रिस्क: एवरेज से कम

5 साल का रिटर्न: 9.59 फीसदी सालाना

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.58 लाख

7 साल में 1 लाख की वेल्यू: 3.82 लाख

5 साल में 10,000 मंथली SIP की वैल्यू: 7.29 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 300 रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 2,015 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1% (30 जून, 2020

रिस्क: एवरेज

5 साल का रिटर्न: 11.97 फीसदी सालाना

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.76 लाख

7 साल में 1 लाख की वेल्यू: 3.82 लाख

5 साल में 10,000 मंथली SIP की वैल्यू: 8.22 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5,000 रुपये

मिनिमम SIP: 1,000 रुपये

एसेट्स: 889 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.90% (30 जून, 2020

रिस्क: एवरेज

(source: value research)

