GST Collection in October: फेस्टिव सीजन ने बढ़ाया जीएसटी कलेक्शन, चिप की किल्लत के बावजूद लगातार चौथे महीने 1 लाख करोड़ से अधिक संग्रह

GST Collection in October: फेस्टिव सीजन के चलते खरीदारी बढ़ी है और इसका असर सरकारी खजाने पर भी दिख रहा है. पिछले महीने अक्टूबर में लगातार चौथे महीने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) सरकार को हासिल हुआ. त्योहारी खरीदारी के चलते अक्टूबर में 1.30 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ जो इस नए टैक्स सिस्टम के लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन है. जीएसटी सिस्टम को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. जीएसटी कलेक्शन से जुड़े आंकड़े वित्त मंत्रालय ने जारी किए हैं.

पिछले महीने अक्टूबर 2021 में 1.30 लाख करोड़ का जीएसटी सरकार को मिला था जो पिछले साल की समान अवधि में जीएसटी कलेक्शन के मुकाबले 24 फीसदी अधिक रही. हालांकि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक यह कलेक्शन और अधिक रहा होता, अगर चिप की किल्लत न हुई होती. चिप की किल्लत के चलते पिछले महीने अक्टूबर में कार और ऐसी चीजों की बिक्री प्रभावित हुई जिसमें चिप का इस्तेमाल होता है.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में 1,30,127 करोड़ रुपये की जीएसटी रेवेन्यू के रूप में मिली. इसमें 23,861 करोड़ रुपये की CGST (केंद्रीय जीएसटी), 30,421 करोड़ रुपये की स्टेट जीएसटी (SGST) और 67,361 करोड़ रुपये की IGST (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स) है. आईजीएसटी में सामानों के आयात पर 32998 करोड़ रुपये की जीएसटी का भी आंकड़ा शामिल है. सरकार को 8484 करोड़ रुपये सेस (आयातित सामानों पर हासिल सेस) के रूप में मिले. वित्त मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने के साथ ही जीएसटी कलेक्शन में भी तेजी आ रही है.

