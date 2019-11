SEBI का निर्देश, UCC को पैन या डीमैट अकाउंट से लिंक कराना होगा जरूरी

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ब्रोकर्स से निवेशकों के यूनिक क्लाइंट कोड (UCC) को पैन या डीमैट अकाउंट से लिंक करने को कहा है. यह सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है. यूनिक क्लाइंट कोड (UCC) हर एक निवेशक को प्रदान किया जाता है. सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटर्स के लिए एक व्यवस्था भी तैयार की है जिससे यूनिक क्लाइंट कोड (UCC) की मैपिंग निवेशक के डीमैट अकाउंट से की जा सकेगी. यह कदम मुख्य तौर पर ब्रोकर्स को गैर कानूनी तरीके से निवेशकों के स्टॉक को नॉन-क्लाइंट अकाउंट में डायवर्ट करने से रोकने के लिये उठाया गया है. इसके आगे सेबी ने कहा है कि इसका मकसद सुलह में आसानी लाना है.

सेबी ने शुक्रवार को सर्रकुलर जारी कर बताया कि 31 दिसंबर 2019 तक स्टॉक एक्सचेंजेज और डिपोजिटर्स को UCC की मैपिंग क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट के साथ करनी होगी. यह निर्देश सेबी के ‘Early Warning Mechanism’ का भाग है जो क्लाइंट की सुरक्षा के लिये स्टॉक ब्रोकर को दिया जाता है ताकि वह जरूरी कदम ले सके.

सेबी के निर्देश के अनुसार, UCC डाटा को 30 नवंबर तक डिपोजिटर्स के साथ वन टाइम बेसिस पर शेयर करना होगा और उसके बाद नए UCC के डाटा को डेली बेसिस पर शेयर करना जरूरी होगा. इसके आगे सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेज और डिपोजिटर्स को UCC और डीमैट अकाउंट्स के साथ मैपिंग को लेकर क्लाइंट्स की शिकायतों को सुलझाने के लिये एक व्यवस्था बनाने के लिये कहा है.

अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशंस के निदेशक पद से इस्तीफा, कंपनी को हुआ था 30,142 करोड़ का घाटा

सेबी ने कहा है कि क्लाइंट को ट्रेडिंग मेंबर (TM) से मिले हुए UCC को क्लाइंट के डीमैट अकाउंट से मैप करना होगा. क्लाइंट एक से ज्यादा TM के जरिए ट्रेड कर सकता है लेकिन UCC का एक या एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट से मैपिंग जरूरी है. सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेज और डिपोजिटर्स को यह भी निर्देश दिया कि इनएक्टिव, नॉन-ऑपरेशनल UCC का गलत इस्तेमाल नहीं हो और इसके लिये एक तंत्र बनाने की जरूरत है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.