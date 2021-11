SEBI चेयरमैन ने निवेशकों को फिर किया आगाह, कहा- बाजार की अफवाहों के आधार पर पैसा न लगाएं निवेशक

इक्विटी बाजारों में बढ़ती रिटेल भागीदारी के बीच, सेबी (SEBI) के चेयरमैन अजय त्यागी ने निवेशकों को बाजार की अफवाहों के आधार पर निवेश नहीं करने की सलाह दी है. त्यागी ने निवेशकों से कहा है कि उन्हें केवल रजिस्टर्ड बिचौलियों (Registered Intermediaries) के साथ ही डील करना चाहिए. त्यागी ने कहा, “COVID-19 के बाद, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ-साथ नए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखी गई है. इसके अलावा, म्यूचुअल फंडों में भी काफी निवेश बढ़ा है.”

त्यागी ने वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021 के अवसर पर आगे कहा, “निवेशकों को सावधान रहने और सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश करते समय उचित मेहनत करने की जरूरत है. उन्हें बाजार की अफवाहों के आधार पर निवेश नहीं करना चाहिए और केवल रजिस्टर्ड बिचौलियों (Registered Intermediaries) के साथ ही डील करना चाहिए.” उन्होंने कहा कि सेबी अलग-अलग तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टर अवेयरनेस गतिविधियों का संचालन करके एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा है. इसी के तहत हर साल वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक (WIW) सेलिब्रट किया जाता है. WIW इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट कमीशन (IOSCO) की एक पहल है और एक ग्लोबल इवेंट है जिसे दुनिया भर में सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर्स द्वारा मनाया जाता है. इस वर्ष WIW 22 नवंबर से 28 नवंबर तक मनाया जा रहा है.

सेबी चेयरमैन ने कहा कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के तहत देश भर के निवेशकों को जागरूक करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. निवेशकों के जागरूकता कार्यक्रम, क्विज कॉम्पिटिशन और मीडिया कैंपेन आदि शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब नए निवेशक बाजार में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें उम्मीद होती है कि बाजार एफिशिएंट, इन्वेस्टर-फ्रेंडली और निवेश करने के लिए एक सेफ प्लेस होगा. त्यागी ने आगे कहा, “निवेशकों के हितों की रक्षा करना सेबी का एक अहम काम है. इस दिशा में, सेबी ने हमेशा बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने, निवेशकों को सरल निवेश प्रक्रिया प्रदान करने और एक मजबूत निवेशक शिकायत निवारण तंत्र (investor grievance redressal mechanism) प्रदान करने का प्रयास किया है.”

