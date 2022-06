Stock in News: SBI, UPL, NBCC समेत आज ये शेयर दिखाएंगे एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 16 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में SBI, UPL, Usha Martin, Jyothy Labs, Indian Overseas Bank, NBCC (India), Titagarh Wagons, Yes Bank, Equitas Small Finance Bank, Voltamp Transformers और EKI Energy Servicesजैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की अनुमति मिली है तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. SBI देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने होम लोन के लिए न्यूनतम ब्याज दरों को बढ़ाकर 7.55 फीसदी कर दिया है, जो बुधवार से लागू है. बैंक ने यह कदम पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो दर में 50 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी के बाद उठाया है. मई में भी RBI ने रेपो रेट में 40 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी की थी. UPL एग्रोकेमिकल प्रमुख UPL ने कहा कि उसने दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से पंजाब स्थित कुडोस केमी में 100 फीसदीत हिस्सेदारी हासिल कर ली है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच ने कुडोस केमी के रिवाइवल के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत प्रस्तुत UPL की रीजॉल्यूशन प्लान को अपनी मंजूरी दे दी. Usha Martin प्रमोटर संस्थाओं पीटरहाउस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और PACs ने 14 जून और 16 जून को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से Usha Martin में 63,000 इक्विटी शेयर बेचे हैं. इसके साथ, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.94 फीसदी से घटकर 1.91 फीसदी हो गई है. Jyothy Labs नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने 14 जून को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से Jyothy Labs में 6.55 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं. इसके साथ ही कंपनी में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 5.06 फीसदी हो गई, जो पहले 4.88 फीसदी थी. Indian Overseas Bank सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक Indian Overseas Bank ने कहा कि बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023 के लिए कैपिटल प्लान को मंजूरी दे दी है. वित्त वर्ष 2023 में बैंक इक्विटी शेयर जारी करके 1000 करोड़ रुपये और बॉन्ड जारी करके 1000 करोड़ रुपये जुटाएगा. NBCC (India) NBCC (India) ने मई 2023 के दौरान कुल 330.35 करोड़ रुपये का सिक्योर्ड बिजनेस हासिल किया है. Titagarh Wagons पीएसयू फर्म Titagarh Wagons यूरोप में अपने संचालन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन के लिए इटली सरकार के साथ बातचीत कर रही है. कंपनी अगले साल तक वहां अपनी शाखा का टर्नअराउंड करने के लिए आश्वस्त है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.