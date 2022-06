SBI: इस PSU बैंकिंग स्टॉक में 46% रिटर्न पाने का मौका, ब्रोकरेज हाउस ने इन वजहों से लगाया दांव

अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर से किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो SBI पर नजर रख सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटी शेयर को लेकर बुलिश है.

बैंकिंग सेक्टर की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ बेहतर हुई है. (reuters)

SBI Stock Price: बैंकिंग सेक्टर के लिए आउटलुक बेहतर है. मार्च तिमाही के लिए अर्निंग सीजन से भी इस बात के संकेत मिले हैं. बैंकिंग सेक्टर की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ बेहतर हुई है, जबकि कास्ट कंट्रोल भी नजर आया है. इन सबके चलते अर्निंग में सुधार हुआ है. अगर आप भी सेक्टर से किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के शेयर पर नजर रख सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटी शेयर को लेकर बुलिश है और निवेश की सलाह बरकरार रखते हुए 673 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक ने पूरे सेक्टर के लिए अलग ही स्टैंडर्ड तय किया है. आगे बिजनेस में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है. LIC का शेयर 700 रु के भी नीचे, खत्म हो रहा है एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन पीरियड, बड़ी गिरावट की आशंका बैंकिंग सेक्टर के लिए हाई स्टैंडर्ड ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने SBI में निवेश की सलाह देते हुए 673 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 462 रुपये के लिहाज से इसमें 46 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज के अनुसार SBI ने बैंकिंग सिस्टम के लिए नए मानक खड़े किए हैं. FY22 के अंत तक SBI का RoE 13.9% और RoA 0.67% रहा. ग्रॉस NPA बीते 1 दशक के लो पर आ गया. स्लीपेजेज 1 फीसदी से कम रहा. ​क्रेडिट कास्ट 55bps रह गया और मार्जिन में बेहतर ग्रोथ देखने को मिल रही है. क्रेडिट कास्ट कंट्रोल होने से एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है और आगे और मजबूत होने की उम्मीद है. FY23E/FY24E में क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी और 15 फीसदी रहने का अनुमान है. इस दौरान स्टेबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन और बेहतर एसेट क्वालिटी के चलते RoE 16 फीसदी से कम रहने का अनुमान है. बैंकिंग सेक्टर में मजबूत खिलाड़ी SBI के डिपॉजिटर्स की संख्याबैंक के 14.20 करोड़ फाइनेंशियन इनक्लूजन अकाउंट (BC channel) हैं. होमलोन कस्टमर्स की संख्या 45 लाख है, जबकि होम लोन सेग्मेंट में मार्केट शेयर 35 फीसदी से ज्यादा है. डेबिट कार्ड सेग्मेंट में मार्केट शेयर 27.6 फीसदी, POS में मार्केट शेयर 15.2 फीसदी है. 4.80 करोड़ के करीब YONO रजिस्टर्ड यूजर्स हैं. 55 लाख करोड़ गवर्नमेंट बिजनेस टर्नओवर है, जबकि 1.79 करोड़ सैलरी सेविंग्स अकाउंट हैं. बैंक के हर सेग्मेंट मसलन रिटेल, कॉरपोरेट, होमलोन, व्हीकल लोन में अच्छी ग्रोथ है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.