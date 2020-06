SBI ने अनिल अंबानी को 1,200 करोड़ की वसूली के लिए NCLT में खींचा

भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) से दिवालिया कानून के निजी गारंटी उपबंध के तहत 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में आवेदन किया है. अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और रिलायंस इंफ्राटेल (Reliance Infratel) को दिए गए कर्ज के लिए निजी गारंटी दी थी.

बीएसवी प्रकाश कुमार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने गुरुवार को आवेदन पर सुनवाई करते हुए अंबानी को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया. अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और रिलायंस इंफ्राटेल (RITL ) द्वारा लिए गए कॉरपोरेट लोन से संबंधित है और यह अंबानी का पर्सनल लोन नहीं है.’’

बयान में कहा गया कि आरकॉम और आरआईटीएल की समाधान योजनाओं को मार्च 2020 में उनके लेंडर्स ने 100 फीसदी मंजूरी दी थी. इन समाधान योजनाओं को एनसीएलटी, मुंबई की स्वीकृति का इंतजार है. बयान में कहा गया है, ‘‘अंबानी उपयुक्त जवाब दाखिल करेंगे और एनसीएलटी ने याचिकाकर्ता (एसबीआई) को कोई राहत नहीं दी है.’’ अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 2019 की शुरुआत में दिवालियापन के लिए आवेदन किया था.

मार्च में एसबीआई के बोर्ड ने रिलायंस कम्युनिकेशंस की समाधान योजना को मंजूरी दी थी. जिसमें कहा गया कि लेंडर अपने पैसे का करीब 23000 करोड़ रुपये की रिकवरी कर रहे हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.