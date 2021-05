नतीजों के बाद SBI में जोरदार तेजी, क्या शेयर में लगाना चाहिए दांव या अभी करें इंतजार?

SBI Stocks Outlook: वित्त वर्ष 2021 की मार्च तिमाही के लिए शानदार नतीजों के बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. 24 मई के कारोबार में एसबीआई का शेयर करीब 3 फीसदी मजबूत होकर 419 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. शुक्रवार को नतीजों वाले दिन यह 401 रुपये पर बंद हुआ था. असल में मार्च तिमाही में बैंक का मुनाफा करीब 80 फीसदी बढ़ गया है. इस दौरान बैंक को जहां एसेट क्वालिटी सुधारने में सफलता मिली है, वहीं बैंक का प्रदर्शन आलराउंड बेहतर रहा है. वहीं बैंक ने वित्त वर्ष के लिए शेयरधारकों को हर शेयर पर 4 रुपयें डिविडेंड देने का एलान किया है. नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और निवेश की सलाह दे रहे हैं.

मार्च तिमाही में एसबीआई का ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर 5.44 फीसदी से घटकर 4.98 फीसदी पर आ गया है. वहीं नेट NPA 1.81 फीसदी से घटकर 1.50 फीसदी पर रहा है. रुपये में तिमाही आधार पर एसबीआई का ग्रॉस NPA 1.34 लाख करोड़ रुपये से घटकर 1.26 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है. वहीं नेट एनपीए पिछली तिमाही के 42,797 करोड़ रुपये से घटकर 36,810 करोड़ रुपये पर आ गया है.

एसबीआई का मुनाफा 80 फीसदी बढ़कर करीब 6451 करोड़ रुपये रहा है. बैंक की बढ़ने, नेट इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम बढ़ने और बैड लोन के लिए प्रोविजनिंग कम किए जाने से चौथी तिमाही के मुनाफे में उछाल आया है.

एसबीआई की नेट इंटरेस्ट इनकम 18.9 फीसदी बढ़कर 27,067 करोड़ रुपये पर रही है. जबकि लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 5 फीसदी रही है. सालाना आधार पर एसबीआई की प्रोविजंस में 18.1 फीसदी की कमी आई है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर को टॉप पिक में शामिल करते हुए इसमें निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 530 रुपये का लक्ष्य रखा है जो शुक्रवार के बंद भाव 401 रुपये से 32 फीसदी ज्यादा है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कोरोना वायरस की चुनौतियों के बीच एसबीआई का प्रदर्शन मजबूत रहा है. लोन ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक रही है, जबकि एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है. क्रेडिट कास्ट कंट्रोल करने के मामले में बेंक सही ट्रैक पर नजर आ रहा है.

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी SBI के शेयर पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य 470 रुपये तय किया है. रिपोर्ट के अनुसार बैंक की एसेट क्वालिटी मजबूत है और रिकवरी से RoE को सपोर्ट मिल रहा है. बेंक पर धीरे धीरे कोविड का असर कमजोर पड़ रहा है. कम प्रोविजनिंग के चलते EPS अनुमान बढ़ाया है। इसका EPS अनुमान 2-8 फीसदी बढ़ाया है.

विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज में CLSA ने SBI पर खरीदारी की रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य 650 रुपये तय किया है. मॉर्गन स्टैनले ने भी SBI पर ओवरवेट रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य 600 रुपये तय किया है. नोमुरा ने SBI पर ओवरवेट रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य 550 रुपये तय किया है.

(नोट: हमने यहां जानकारी बैंक के तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.