SBI में निवेशकों को मिल सकता है 60% रिटर्न, चुनौतियों में आलराउंड प्रदर्शन का मिलेगा फायदा

SBI Stocks Rose: स्टेट बैक आफ इंडिया (SBI) के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में एसबीआई में करीब 5 फीसदी तेजी आई और यह 221 रुपये के भाव पर पहुंच गया. बुधवार को शेयर 207 रुपये पर बंद हुआ था. सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने चुनौतियों में भी मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है. दूसरी तिमाही में बेंक का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, मार्जिन में सुधार हुआ है. रिटेल क्रेडिट में ग्रोथ रही है, वहीं कलेक्शन एफिसिएंसी में भी खासा सुधार हुआ है. सबसे अच्छी बात है कि एसेट क्वालिटभ्फ आउटलुक भी बेहतर हुआ. एक्सपर्ट का कहना है कि कोविड 19 की चुनौतियों के बाद भी बैंक ने बेहतर आलराउंड प्रदर्शन किया है. आने वाले दिनों में इसे अपनी लीडिंग पोजिशन का फायदा मिलेगा.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि चैलेजिंग माहौल में भी एसबीआई ने मजबूत प्रदर्शन किया है. डिपॉजिट ग्रोथ में लगातार सुधार है. एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर CE सुधरकर 97 फीसदी पर पहुंच गया है. एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है. दूसरी तिमाही में कलेक्श्यान एफिससिएंसी प्री कोविड लेवल पर पहुंच रहा है. लोन लेने वालों की संख्या बढ़ी है. एडवांस में सालाना आधार पर 7 फीसदी की ग्रोथ रही है. रिटेल लोन सालाना आधार पर 14.5 फीसदी बढ़ा है. होम लोन में सालाना आधार पर 10 फीसदी ग्रोथ रही. हालांकि कॉरपोरेट लोन ग्रोथ म्यूटेड रहा है. ब्रोकरेज ने FY21/FY22 के लिए अर्निंग ग्रोथ अनुमान बढ़ा दिया है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर के लिए 300 रुपये का लक्ष्य रखा है, जो करंट प्राइस 207 रुपये से 45 फीसदी ज्यादा है.

ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने शेयर में 280 रुपये का लक्ष्य रखा है. जो करंट प्राइस 207 रुपये से 35 फीसदी ज्यादा है. ब्रोकरेज के अनुसार एसबीआई अपने पियर कंपनियों से बेहतर पोजिशन पर है. एसेट क्वालिटी, कैपिटलाइजेशन, अंडरराइटिंग स्ट्रेंथ के मामले में बैंक की पोजिशन मजबूत है. बिजनेस आउटलुक में धीेर धीरे सुधार हो रहा है, जिसका फायदा बैंक को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल ने भी शेयर में 280 रुपये का लक्ष्य रखा है. ब्रोकरेज अनुसार बैंक ने कोविड 19 की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना किया है और अब सुधर रहे माहौल में सबसे बड़े बेनेफिशियरी में से एक साबित हो रहा है.

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने शेयर के लिए लक्ष्य 310 रुपये से बढ़ाकर 330 रुपये कर दिया है. इस लिहाज से शेयर में 60 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज के अनुसार बैंक की एनआईआई ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है. कलेक्शन रेट 97 फीसदी पर पहुंच गया है जो टॉप बैंक में सबसे मजबूत दिख रहा है. आने वाले दिनों में कंपनी का मुनाफा और बढ़ने का अनुमान है.

SBI को वित्त वर्ष 2020-21 की सितंबर तिमाही में 4574 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. यह सालाना आधार पर 52 फीसदी ज्यादा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 फीसदी बढ़कर 16460 करोड़ रुपये हो गया. SBI की कुल ब्याज आय 28181 करोड़ रुपये रही है. बैंक ने मुनाफा, कैपिटल एडक्वेसी, प्रोविजन कवरेज रेशियो आदि में सुधार दर्ज किया है. एसबीआई में कुल जमा सालाना आधार पर 14.41 फीसदी बढ़कर 34.70 लाख करोड़ रुपये हो गया. होम लोन पिछले साल के मुकाबले 10.34 फीसदी बढ़े.

दूसरी तिमाही में बैंक का नेट एनपीए रेशियो 1.59 फीसदी रहा, जो सालाना आधार पर 120 बीपीएस और तिमाही आधार पर 27 बीपीएस कम है. ग्रॉस एनपीए रेशियो 5.28 फीसदी रहा, जो सालाना आधार पर 191 बीपीएस और तिमाही आधार पर 16 बीपीएस कम है.

(नोट: हमने यहां जानकारी दूसरी तिमाही के प्रदर्शन और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

