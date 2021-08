SBI के शेयर रिकार्ड ऊंचाई पर, जानिए एक साल में 138 फीसदी बढ़ने वाले इस स्टॉक में क्या अब भी है मुनाफे का मौका

SBI Share Increases : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर बुधवार को ( 4 August, 2021) को 467.3 रुपये के रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गए. पिछले बंद भाव से इसमें 4.67 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. एसबीआई का शेयर 5, 20,50, 100 और 200 दिनों के मूविंग एवरेज से भी ऊपर पहुंच गया. यह शेयर इस साल की शुरुआत से 66.35 फीसदी बढ़ चुका है. जबकि पिछले एक साल के दौरान इसमें 138.48 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है.

एसबीआई के शेयरों में आज की बढ़त के बाद बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ कर 4.07 लाख करोड़ रुपये हो चुका है. बीएसई में आज इसके 58.52 लाख शेयरों का लेनदेन हुआ और इसकी कुल कीमत थी 266.18 करोड़ रुपये. एसबीआई की ओर से तिमाही नतीजों के ऐलान से पहले ही इसके शेयर 499.80 रुपये की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे. बाद में ये गिर कर 467 रुपये पर आ गए.

एसबीआई के शेयरों में बढ़त को देखते हुए दूसरे बैंकों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में 3.74, आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 3.58 फीसदी, एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 2.12 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. बुधवार को बैंकिंग सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर साबित हुए. बीएसई में बैंकिंग इंडेक्स 1040 प्वाइंट उछल र 41,014 प्वाइंट पर पहुंच गया. इसका पिछला क्लोजिंग 39,973 प्वाइंट पर था. बैंक निफ्टी में 820 प्वाइंट की बढ़त दर्ज हुई और यह 36,028 प्वाइंट पर बंद हुआ. एसबीआई के रिजल्ट आने के बाद बीएसई का सेंसेक्स रिकार्ड ऊंचाई पर बंद हुआ.

SBI Q1 Results : SBI का मुनाफा पहली तिमाही में 55 फीसदी बढ़ा , NPA में भी आई गिरावट

वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) में एसबीआई (SBI) के मुनाफे में 55.3 फीसदी का जबरदस्त इजाफा हुआ है. पहली तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ कर 6504 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. मार्च तिमाही की तुलना में भी बैंक के नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है. मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 6451 करोड़ रुपये था. एसबीआई की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है. मौजूदा वित्त वर्ष ( 2021-22) की पहली तिमाही में बैंक का NII 3.7 फीसदी बढ़ कर 27,638 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. हालांकि घरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9 बेसिस प्वाइंट घट कर 3.15 फीसदी पर आ गया है. नॉन इंटरेस्ट इनकम में 24.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 11,803 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.