SBI Retirement Benefit Fund: अगर आप रिटायरमेंट के लिए किसी बेहतर निवेश योजना की तलाश में हैं तो SBI म्‍यूचुअल फंड की नई स्‍कीम आपके बेहद काम की हो सकती है. SBI म्‍यूचुअल फंड ने 20 जनवरी को रिटायरमेंट बेनेफिट फंड लॉन्‍च किया है. इस नए फंड ऑफर में 3 फरवरी तक निवेश किया जा सकता है. एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, एक सॉल्‍यूशन ओरिएंटेड फंड है, जो रिस्‍क प्रोफाइल में 4 योजनाएं आफर कर रही है. इस स्‍कीम में एसआईपी के जरिए प्रति निवेशक 50 लाख रुपये तक का टर्म इंश्‍योरेंस कवर भी मिल रहा है. एसबीआई के इस नए फंड आफर में और भी कई तरह के बेनेफिट हैं. जैसे डिविडेंड आप्‍सन में SWP की सुविधा और तिमाही आधार पर विद्ड्रॉल की सुविधा.

3 साल और उससे अधिक की अवधि के लिए एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के तहत रजिस्‍टर्ड निवेशक टर्म इंश्योरेंस कवर का विकल्प चुन सकता है. इससे किसी दुर्घटना होने की स्थिति में नॉमिनी को 50 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा. एसआईपी इंश्‍योरेंस की खासियत यह है कि पहले तीन साल में बीमा कवर बढ़ेगा.

साल 1: मंथली SIP इंस्‍टालमेंट का 20 गुना या 50 लाख से कम

साल 2: मंथली SIP इंस्‍टालमेंट का 50 गुना या 50 लाख से कम

साल 3: मंथली SIP इंस्‍टालमेंट का 100 गुना या 50 लाख से कम

साल 4 आनवर्ड: मंथली SIP इंस्‍टालमेंट का 100 गुना या 50 लाख से कम

इस फंड का प्रबंधन गौरव मेहता (इक्विटी), दिनेश आहूजा (फिक्स्ड इनकम) और मोहित जैन (विदेशी प्रतिभूति) करेंगे; फंड 4 निवेश योजनाएं आफर कर रही है, जिसमें एग्रेसिव(इक्विटी ओरिएंटेड), एग्रेसिव हाइब्रिड (इक्विटी ओरिएंटेड), कंजरवेटिव हाइब्रिड (डेट ओरिएंटेड) और कंजरवेटिव (डेट ओरिएंटेड).

इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा, हर प्लान में गोल्ड ईटीएफ के लिए 20 फीसदी एक्सपोज़र, REIT / InVITs में 10 फीसदी तक एक्सपोजर और ओवरसीज ईटीएफ समेत फॉरेन सिक्‍योरिटीज में 35 फीसदी तक का एग्रेसिव प्लान मिल सकता है. वहीं एग्रेसिव हाइब्रिड प्‍लान व कंजरवेटिव हाइब्रिड प्‍लान में 15 फीसदी तक और कंजरवेटिव हाइब्रिड प्‍लान में 10 फीसदी तक.

‘माई च्‍वाइस’ फैसिलिटी के तहत निवेशक चुन सकते हैं कि उन्‍हें किस प्‍लान में निवेश करना है. एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड कई तरह के फीचर ऑफर कर रहा है. इसमें उम्र के अनुसार रिटायरमेंट कॉरपस को उपयुक्‍त इंवेस्‍टमेंट प्‍लान को ट्रांसफर करने की भी सहूलियत दी गई है. मौजूदा इंवेस्‍टमेंट प्‍लान से जुड़ी अधिकतम उम्र पार हो जाने के बाद रिस्‍क प्रोफाइल देखते हुए ऑटोमैटिक स्‍विच का भी फीचर है. मसलन 40 साल तक के लोगों को एग्रेसिव इंवेस्‍टमेंट प्‍लान मिलेगा. 40-50 साल की उम्र के लोगों को एग्रेसिव हाइब्रिड इंवेस्‍टमेंट प्‍लान दिया जाएगा. 50-60 साल के लोगों को कंजर्वेटिव हाइब्रिड और 60 साल से ज्‍यादा उम्र के लोगों को कंजर्वेटिव प्‍लान मिलेगा.

निवेशक स्‍कीम में डिविडेंड विकल्‍प पर SWP सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं और अपने निवेश को तिमाही आधार पर सिस्‍टमैटिक तरीके से निकाल सकते हैं. हालांकि यह लॉक-इन अवधि के अधीन होगा. यह सुविधा निवेशक को रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है.

कम से कम SIP- 1000 रुपये

मिनिमम परचेज अमाउंट- 5000 रुपये

लॉक इन अवधि- 5 साल या रिटायरमेंट की उम्र यानी 65 साल तक में जो भी कम हो

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.