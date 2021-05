SBI का मुनाफा 80% बढ़कर 6451 करोड़, NPA घटा; 4 रु/शेयर डिविडेंड देने का एलान

SBI Q4FY21 Detail: वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है. इस दौरान बैंक का मुनाफा 80 फीसदी बढ़कर करीब 6451 करोड़ रुपये रहा है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक को 3581 करोड़ रुपये के करीब मुनाफा हुआ था. बैंक की बढ़ने, नेट इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम बढ़ने और बैड लोन के लिए प्रोविजनिंग कम किए जाने से चौथी तिमाही के मुनाफे में भारी उछाल आया है. बैंक ने वित्त वर्ष के लिए शेयरधारकों को हर शेयर पर 4 रुपयें डिविडेंड देने का एलान किया है.

एसबीआई की ब्याज आय में बढ़ोत्तरी हुई है. चौथी तिमाही में बैंक की ब्याज आय भी 18.9 फीसदी बढ़कर 27,067 करोड़ रुपये पर रही है. जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ब्याज आय 22,767 करोड़ रुपये रही थी. बैंक की लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 5 फीसदी रही है, जो उम्मीद के मुताबिक है.

चौथी तिमाही के लिए तिमाही दर तिमाही आधार पर एसबीआई की प्रोविजंस 10,342.4 करोड़ रुपये बढ़कर 11,051 करोड़ रुपये पर रही है. यानी तिमाही आधार पर इसमें 6.9 फीसदी बए़ोत्तरी हुई है. जबकि पिछले साल की चौथी तिमाही में बैंक ने 13,495.1 करोड़ रुपये के प्रोविजंस किए थे. यानी सालाना आधार पर इसमें 18.1 फीसदी की कमी आई है.

मार्च तिमाही में बैंक के एसेट क्वालिटी मे भी सुधार देखने को मिला है. तिमाही आधार पर देखें तो एसबीआई का ग्रॉस एनपीए 5.44 फीसदी से घटकर 4.98 फीसदी पर आ गया है. वहीं नेट NPA 1.81 फीसदी से घटकर 1.50 फीसदी पर रहा है. रुपये में तिमाही आधार पर एसबीआई का ग्रॉस NPA 1.34 लाख करोड़ रुपये से घटकर 1.26 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है. वहीं नेट एनपीए पिछली तिमाही के 42,797 करोड़ रुपये से घटकर 36,810 करोड़ रुपये पर आ गया है. वित्त वर्ष 2021 में एसबीआई में 28,564 करोड़ रुपये के नए एनपीए भी सामने आए हैं.

एसबीआई के शेयरों में तिमाही नतीजों के बाद जोरदार तेजी देखी जा रही है. कारोबार में शेयर 4 फीसदी से ज्यादा मजबूत होकर 401 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. गुरूवार को यह 385 रुपये पर बंद हुआ था. आज 390 रुपये पर खुला. शेयर के लिए 428 रुपये का भाव 1 साल का हाई है, जबकि 149 रुपये 1 साल का लो.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.