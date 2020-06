SBI का मुनाफा 4 गुना बढ़कर 3581 करोड़; एसबीआई कार्ड के IPO ने कराई कमाई, एसेट क्वालिटी भी सुधरी

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के मार्च तिमाही का प्रदर्शन शानदार रहा है. एसबीआई का मुनाफा चौथी तिमाही में 4 गुना बढ़कर 3581 करोड़ रुपये रहा है. बैंक द्वारा अपनी सब्सिडियरी एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेस में हिस्सेदारी बेचने से मुनाफे में जोरदार उछाल आया है. पिछले साल की इसी तिमाही में एसबीआई को 838.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इस दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है. वहीं कोविड 19 को देखते हुए बैंक ने प्रोविजनिंग बढाई है.

बैंक के नेट मुनाफे में चौथी तिमाही में एसबीआई कार्ड में हिस्सेदारी बिक्री से प्राप्त 2,731.34 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है. सालाना आधार पर देखें तो कंपनी की ब्याज आज 0.8 फीसदी की गिरावट आई है. मार्च 2020 में समाप्त चौथी तिमाही में कंपनी की ब्याज आय 22,766 करोड़ रुपये रही है. चौथी तिमाही में कंपनी की लोन ग्रोथ 6.4 फीसदी के निचले स्तर पर रही है, जिसकी वजह से ब्याज आय में कमजोरी देखने को मिली है.

सबीआई के ग्रॉस एनपीए में गिरावट आई गई है. यह मार्च तिमाही में 6.15 फीसदी रहा. दिसंबर तिमाही में यह 6.91 फीसदी और पिछले साल की मार्च तिमाही में 7.53 फीसदी था. वहीं नेट एनपीए भी तिमाही आधार पर 2.65 फीसदी से घटकर 2.23 फीसदी रहा है.

रुपये में देखें तो तिमाही आधार पर ग्रॉस NPA 1.59 लाख करोड़ रुपये से घटकर 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा है. वहीं नेट NPA 58,249 करोड़ रुपये से घटकर 51,871 करोड़ रुपये रहा है.

तिमाही आधार पर एसबीआई की प्रोविजनिंग 7,253 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,495 करोड़ रुपये रही है. सालाना आधार पर चौथी तिमाही में एसबीआई की प्रोविजनिंग 16,502 करोड़ रुपये से घटकर 13,495 करोड़ रुपये रही है.

मार्च तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 0.81 फीसदी घटी है. यह 22,954 करोड़ रुपये से घटकर 22,767 करोड़ रुपये रही. इस तिमाही में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआईएम) दिसंबर तिमाही के 3.59 फीसदी के तुलना में 65 बेसिस अंक घटकर 3.02 फीसदी रहा.

बैंक ने कहा है कि इसके कुल 21.8 फीसदी ग्राहकों ने आरबीआई द्वारा दी गई मोराटोरियम का इस्तेमाल किया. लोन वैल्यू के आधार पर यह आंकड़ा 23 फीसदी है. एसबीआई ने कहा कि उसके 38.9 फीसदी लोन कॉर्पोरेट ग्राहकों और सरकारी कंपनियों और विभागों को दिए गए हैं.

