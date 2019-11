SBI का Q2 मुनाफा 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 3012 करोड़ हुआ, NPA घटा लेकिन प्रोविजनिंग और टैक्स खर्च बढ़ा

वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है. इस दौरान बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है. दूसरी तिमाही में एसबीआई का मुनाफ 219 फीसदी बढ़कर 3012 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक को 945 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. दूसरी तिमाही में बैंक की आय बढ़ी है, जबकि एनपीए कम करने में बैंक सफल रहा है. हालांकि टैक्स खर्च बढ़ गया है.

दूसरी तिमाही में एसबीआई का नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 17.67 फीसदी बढ़कर 24,600 करोड़ रुपये हो गया है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 20,906 करोड़ रुपये रहा था. डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन दूसरी तिमाही में 3.22 फीसदी इंप्रूव हुआ है और यह सालाना आधार पर 42 bps बढ़ गया है. नॉन इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 28.24 फीसदी बढ़कर 12,023 करोड़ रुपये हो गया है. यह एक साल पहले की समान तिमाही में 9,375 करोड़ रुपये था.

आपरेटिंग प्रॉफिट दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 30.88 फीसदी बढ़कर 18,199 करोड़ रुपये हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में यह 13,905 करोड़ रुपये रहा था. डोमेस्टिक क्रेडिंट ग्रोथ सालाना आधार पर 8.43 फीसदी बढ़ गया है. रिटेल पर्सनल एडवांस बढ़ने से ऐसा संभव हुआ.

दूसरी तिमाही में एसबीआई की एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है. ग्रॉस NPA सालाना आधार पर 7.53 फीसदी से घटकर 7.19 फीसदी रहा है. वहीं, नेट NPA 3.07 फीसदी से घटकर 2.79 फीसदी रहा है. रुपये में ग्रॉस एनपीए 1.68 लाख करोड़ से घटकर 1.61 लाख करोड़ रुपये रहा है. वहीं नेट एनपीए 65624 करोड़ रुपये से घटकर 59939 करोउ़ रुपये रहा है.

दूसरी तिमाही में एसबीआई की प्रोविजनिंग 8.7 फीसदी बढ़कर 13,139 करोड़ रुपये हो गया है. प्रोविजनिंग कवरेज रेश्यो में 1049 bps का सुधार हुआ है और यह सालाना आधार पर 70.74 फीसदी से बढ़कर 81.23 फीसदी हो गया है. टैक्स खर्च एडजस्टमेंट डेफर्ड टैक्स एसेट्स के चलते बढ़कर 2,048 करोड़ रहा है. एकएसाल पहले की समान तिमाही में यह 868 करोड़ रुपये रहा है.

