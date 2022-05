Stocks in News: SBI, RBL Bank, Tata Motors, TechM समेत ये शेयर दिखाएंगे एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 13 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 13 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में L&T, SBI, Tech Mahindra, Tata Motors, Apollo Tyres, Siemens, Ujjivan Small Finance Bank, Avenue Supermarts, Eicher Motors, Emami, Bank of Baroda, Bandhan Bank, Union Bank of India, Reliance Power, Nazara, REC, Affle, Vinati Organics जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. SBI, Tech Mahindra आज यानी 13 मई को SBI और Tech Mahindra अपने मार्च तिमाही के नतीजे जारी करने जा रहे हैं. इनके अलावा Eicher Motors, Bank of Baroda, Bandhan Bank, Union Bank of India, Alkem Lab, Emami, Escorts, Hindustan Aeronautics, JK Paper, Nazara, APL Apollo Tubes, Balkrishna Industries, DB Corp, REC, Reliance Infrastructure, Reliance Power और UCO Bank के भी नतीजे आज आएंगे. L&T Larsen & Toubro का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 3621 करोड़ रुपये रहा है. जबकि रेवेन्यू भी 10 फीसदी बढ़कर 52,851 crore करोड़ रहा. वहीं EBITDA 2.1 फीसदी बढ़कर 6,520.5 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का आर्डरबुक सालाना आधार पर 46 फीसदी बढ़कर 73,941 करोड़ रुपये हो गया. RBL Bank RBL Bank का मुनाफा मार्च तिमाही में 2.5 गुना बढ़कर 197.8 करोड़ रहा है. एक साल पहले की समान अवधि में बैंक को 75.3 करोड़ का मुनाफा हुआ था. ग्रॉस NPA तिमाही आधार पर 4.84 फीसदी से घटकर 4.40 फीसदी रह गया. नेट NPA 1.95 फीसदी से घटकर 1.34 फीसदी रह गया. Tata Motors Tata Motors को मार्च तिमाही में 1032 करोड़ का घाटा हुआ है. हालांकि कंपनी अपना घाटा कम करने में कामयाब रही है. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 7605 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.5 फीसदी घटकर 78,439 करोड़ रुपये रहा. Jaguar Land Rover का रेवेन्यू 27.1 फीसदी घटकर 480 करोड़ पर आ गया. चिप शार्टेज और यूरोप व चीन बिजनेस में कमजोरी का असर नतीजों पर पड़ा है. Apollo Tyres Apollo Tyres का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 60.5 फीसदी घटकर 113.5 करोड़ रहा. हायर इनपुट कास्ट और अदर इनकम कमजोर रहने से मुनाफे पर असर हुआ. कंपनी का रेवेन्यू 11 फीसदी बढ़कर 5578.3 करोड़ रुपये रही. Siemens Siemens का मुनाफा सालाना आधार पर 2.6 फीसदी बढ़कर 340 करोड़ रुपये रहा है. EBITDA में 6.1 फीसदी ग्रोथ रही और यह 484.8 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 13.5 फीसदी बढ़कर 3954.7 करोड़ रुपये रहा. Ujjivan Small Finance Bank Ujjivan SFB का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 7 फीसदी घटकर 127 करोड़ रुपये रहा. हायर प्रोविजंस के चलते मुनाफे पर असर हुआ. बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 48 फीसदी बढ़कर 544 करोड़ रुपये हो गई. प्री प्रोविजंस आपरेटिंग प्रॉफिट 40 फीसदी बढ़कर 217 करोड़ रुपये रही. Avenue Supermarts Avenue Supermarts के मार्च तिमाही के लिए नतीजे 14 मई शनिवार को आएंगे. Heranba Industries, Affle (India), Anant Raj, GPT Infraprojects, Kalpataru Power Transmission, TVS Electronics और Vinati Organics भी 14 मई को अपने नतीजे जारी करेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.