Stocks in News: SBI Life, TCS, Infosys, RailTel जैसे शेयरों में दिखेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज कुछ शेयर एक्शन दिखा सकते हैं. ऐसे में अगर इंट्राडे के लिए बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

आज के कारोबार में कुछ शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: आज के कारोबार में कुछ शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज इंट्राडे में एक्शन दिखा सकते हैं. ऐसे में अगर इंट्राडे के लिए बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. इन शेयरों में SBI Life Insurance Company, TCS, Infosys, HCL, Adani Ports and Special Economic Zone, RailTel Corporation of India, Can Fin Homes, Brigade Enterprises जैसे नाम शामिल हैं. ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो आज दुनियाभर के बाजारों में खरीदारी है. लेकिन रूस व यूक्रेन संकट और महंगाई के चलते बाजार में अनिश्चितता से इनकार नहीं है. ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए निवेशकों को सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह है. SBI Life Insurance Company कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड देने का एलान किया है. TCS TCS का बायबैक इश्यू आज यानी 23 मार्च को बंद होगा. इसे 9 मार्च को खोला गया था. कंपनी ने इसके तहत योग्य शेयरधारकों से 4 करोड़ इक्विटी शेयर वापस खरीदने की योजना बनाई थी. Infosys आईटी कंपनी Infosys, जर्मनी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपीरियंस और कॉमर्स एजेंसी oddity का अधिग्रहण करेगी. oddity इसके बाद इंफोसिस की कंपनी WONGDOODY का हिस्सा बन जाएगी. साथ ही सिएटल, लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क, प्रोविडेंस, ह्यूस्टन और लंदन में स्टूडियो के इसके नेटवर्क में शामिल हो जाएगी. HCL HCL Technologies ने एंटीग्रेटेड आईटी सेवाओं के लिए NEORIS के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. Adani Ports and Special Economic Zone Adani Ports and Special Economic Zone का कार्गो वॉल्यूम बढ़कर 300 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है. सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी कंपनी 2025 तक 500 MMT हासिल करने के अपने लक्ष्य की ओर है. RailTel Corporation of India कंपनी को रेल विकास निगम (RVNL) से रेलटेल की MPLS-VPN सर्विसेल के इंस्टालेशन के लिए 5 साल के लिए वर्क आर्डर मिला है. यह वर्क आर्डर 11.57 करोड़ रुपये का है. Can Fin Homes कंपनी 29 मार्च को एक या अधिक चरणों में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 2525 करोड़ रुपये तक की नॉन-कन्वर्टिबल रेडीमेबल डिबेंचर जारी करने के लिए अप्रूवल के रीवैलिडेशन पर विचार करेगी. Brigade Enterprises साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी ने बंगलुरू के देवनहल्ली में 66 एकड़ की आवासीय परियोजना के साथ प्लॉटेड डेवलपमेंट स्पेस में प्रवेश किया है. यह परियोजना एक स्ट्रैटेजिक ज्वॉइंट डेवलपमेंट है जो 1200 वर्ग फुट से 2400 वर्ग फुट तक के प्लॉट की पेशकश करेगा.

