SBI Life, ICICI Pru, Max Financial जैसे इंश्योरेंस शेयरों में आने वाली है तेजी! चेक करें कितना मिल सकता है रिटर्न

जियो पॉलिटिकल रिस्क के चलते बाजार में जो गिरावट आई है, उससे कई इंश्योरेंस शेयरों का वैल्युएशन एक बार फिर बेहतर हुआ है. कुछ शेयर प्रीकोविड लेवल के वैल्युएशन पर हैं.

Insurance Sector Stocks to Buy: देश में कोविड 19 महामारी के शुरू होने के बाद से इंश्योरेंस सेक्टर चर्चा में रहा है. इस दौरान इंश्योरेंस शेयरों की जमकर डिमांड रही है. इंश्योरेंस की मांग बढ़ने से कंपनियों का बिजनेस बेहतर हुआ, जिसका असर शेयर में भी ग्रोथ के रूप में देखने को मिला. हालांकि जियो पॉलिटिकल रिस्क के चलते बाजार में जो हालिया गिरावट आई है, उससे कई बेहतर इंश्योरेंस शेयरों का वैल्युएशन एक बार फिर बेहतर हुआ है. कुछ शेयर प्रीकोविड लेवल के वैल्युएशन पर ट्रेड कर रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि मौजूदा लेवल पर सेलेक्टेड स्टॉक में पैसे लगाने का सही समय है. SBI LIFE इनमें सबसे बेहतर पोजिशन पर दिख रहा है. हाई बेस के चलते ग्रोथ में सुस्ती ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल फाइनेंशियल के अनुसार फरवरी में इंडस्ट्री की ग्रोथ में सुस्ती रही है. हालांकि ऐसा सालाना आधार पर हायर बेस इफैक्ट के चलते हुआ है. रिटेल वेटेड रीसीव्ड प्रीमियम (RWRP) में सालाना आधार पर महज 5.2 फीसदी ग्रोथ फरवरी में रही. जनवरी और फरवरी में लोअर ग्रोथ के चलते सेक्टर का YTD RWRP ग्रोथ घटकर 16.6 फीसदी रहा है, जो

FY22 के पहले 9 महीनों यानी दिसंबर तक 19.7 फीसदी था. 2 साल के CAGR बेसिस पर YTDFY22 में RWRP ग्रोथ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए 10.5 फीसदी रहा है, जबकि LIC के लिए -5.3 फीसदी. इस डाइवर्जेंट ग्रोथ ट्रेंड के चलते प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ने पिछले 2 साल में LIC से 7 फीसदी बाजार हिस्सेदारी हासिल किया है. इन शेयरों में आएगी तेजी ग्रोथ में हालिया मंदी, मार्च 2021 के मजबूत बेस और मौजूदा मैक्रोइकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में इस सेक्टर की ग्रोथ कुछ सुस्त रहेगी. लेकिन हालिया करेक्शन में जिस तरह से इंश्योरेंस स्टॉक कमजोर हुए हैं, उनका वेल्युएशन आकर्षक हुआ है. कुछ अपने प्रीकोविड लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हें. ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले दिनों में SBI LIFE शानदार रिटर्न देने के लिए बेहतर पोजिशन में हैं. ब्रोकरेज ने SBI Life, ICICI Pru, Max Financial में भी तेजी का अनुमान जताया है. HDFC Life Insurance रेटिंग: Buy

CMP: 522

Target: 830 ICICI Pru Life रेटिंग: Hold

CMP: 452

Target: 725 Max Financial रेटिंग: Buy

CMP: 790

Target: 1240 SBI Life रेटिंग: Buy

CMP: 1057

Target: 1720 (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

