Insurance Stocks: इंश्योरेंस शेयरों में आने वाली है तेजी! SBI Life, HDFC Life, ICICI Pru कर सकते हैं आउटपरफॉर्म

LIC का स्टॉक 17 मई को शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहा है. LIC का मुकाबला आगे SBILIFE, MAXF, HDFCLIFE और IPRU जैसी प्राइवेट कंपनियों से होगा.

लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में LIC की लिस्टिंग को लेकर अच्छी खासी हलचल है. (image: pixabay)

Life Insurance Sector Outlook: लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में LIC को लेकर अच्छी खासी हलचल है. LIC का स्टॉक 17 मई को शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहा है, जिससे लिस्टेंड कंपनियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी. LIC का मुकाबला आगे SBILIFE, MAXF, HDFCLIFE और IPRU जैसी प्राइवेट कंपनियों से होगा. फिलहाल आगे इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों को लेकर क्रेज बढ़ सकता है. मौजूदा समय की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में नए फाइनेंशियल के साथ ही रिकवरी देखने को मिल रही है. खासतौर से प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों में आगे मजबूत ग्रोथ आउटलुक दिख रहा है. कोविड के चलते लोगों का रुझान भी इंश्योरेंस सेक्टर पर बढ़ा है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने इस बारे में अपनी एक रिपोर्ट दी है. कोविड के चुनौतियों से निकलकर रिकवरी ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 की शुरूआत पॉजिटिव मोड में हुई है. अप्रैल 2022 में इंडस्ट्री में रिकवरी देखने को मिली है. सेक्टर के लिए कुल RWRP में सालाना आधार पर 39 फीसदी ग्रोथ रही है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि अप्रैल 2021 में कोरोनावायरस के डेल्टा वेरिएंट के प्रभाव और अप्रैल 2020 में कोविड के चलते नेशनवाइड लॉकडाउन को देखते हुए, 3 साल का CAGR ग्रोथ की सही तस्वीर पेश करेगा. 3 साल के CAGR के आधार पर, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने LIC के 5 फीसदी की तुलना में 18 फीसदी RWRP गोथ हासिल की है. 3 साल में RWRP के मामले में LIC की बाजार हिस्सेदारी 8.6ppts घटकर अप्रैल 22 तक 36.9 फीसदी हो गई है. Q2FY23 से ग्रोथ स्टोरी होगी नॉर्मल ब्रोकरेज का कहना है कि आगे की बात करें तो Q2FY23 से सेक्टर के लिए सालाना आधार पर ग्रोथ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा. FY23 के लिए हमारा अनुमान है कि कुल RWRP ग्रोथ सालाना आधार पर 12-13 फीसदी रह सकता है. ब्रोकरेज के अनुसार ब्रॉन्ड वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ के चलते लिस्टेड कंपनियों की ग्रोथ हायर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मजबूत रहने का अनुमान है. हाल में बाजार में जिस तरह का करेक्शन देखने को मिला है, उसके बाद से SBILIFE (Buy), MAXF (Buy), HDFCLIFE (Buy) और IPRU (Buy) आकर्षक दिख रहे हैं. HDFC Life Insurance सलाह: BUY

CMP: 564 रुपये

Target Price: 690 रुपये ICICI Pru Life सलाह: BUY

CMP: 505 रुपये

Target Price: 660 रुपये Max Financial सलाह: BUY

CMP: 712 रुपये

Target Price: 1110 रुपये SBI Life सलाह: BUY

CMP: 1064 रुपये

Target Price: 1645 रुपये

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.