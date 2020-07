SBI Q1 Result: एसबीआई का मुनाफा 81% बढ़कर 4189 करोड़ रहा, एसेट क्वालिटी बेहतर, 12501 करोड़ की प्रोविजनिंग

SBI Q1 Result News Updates: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का जून तिमाही में मुनाफा 81 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया है. वित्त वर्ष 2021 की जून तिमाही में बैंक को 4,189.34 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 2312 करोड़ रुपये रहा था. तिमाही आधार पर भी SBI का नेट प्रॉफिट 17 फीसदी बढ़ा है. मार्च 2020 तिमाही में बैंक को 3580 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था. हालांकि जून तिमाही के दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है. तिमाही आणार पर प्रोविजनिंग कम हुई, लेकिन सालाना आधार पर बढ़त है.

बैंक के इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह एकमुश्त लाभ शामिल है. बैंक ने जून तिमाही के दौरान SBI लाइफ में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 1539.73 करोड़ रुपए जुटाए थे. लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स में एसबीआई की हिस्सेदारी करीब 2 फीसदी घट गई है. पहले यह 57.60 फीसदी थी जो घटकर 55.50 फीसदी पर पहुंच गई है.

अप्रैल-जून तिमाही के लिए बैंक ने 12501 करोड़ रुपये की प्रोविजनिंग की है. मार्च तिमाही में यह 13495 करोड़ था. जबकि एक साल पहले की जून तिमाही में प्रोविजनिंग 9182 करोड़ रुपये की थी. यानी तिमाही आधार पर प्रोविजनिंग घटी है, लेकिन सालाना आधार पर इसमें 36 फीसदी की तेजी आई है.

एक साल पहले की समान तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम 22,938.8 करोड़ रुपये रही थी. जून तिमाही में एसेट क्वालिटी में सुणार हुआ है. तिमाही आधार पर ग्रॉस एनपीए जून तिमाही में 71 bps घटकर 5.44 फीसदी रहा है. जबकि नेट एनपीए 37 bps घटकर 1.86 फीसदी रहा है.

स्टेट बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 26641 करोड़ रुपये रहा है. इसमें 16 फीसदी की ग्रोथ रही है. फ्रेश स्लिपेजेज में भी गिरावट आई है. मार्च तिमाही में यह 8101 करोड़ रुपये था, जो घटकर 3,637 करोड़ रुपये रह गया. मोरेटोरियम अब कुल लोन बुक का घटकर 9.5 फीसदी रह गया है. जबकि यह मार्च तिमाही में 23 फीसदी था.

