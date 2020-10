SBI कस्टमर्स अलर्ट! ठप हुई ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, लेकिन ATM-POS कर रहे हैं काम

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को आज एक तकनीकी खामी का सामना पड़ा है. एसबीआई की आंतरिक सेवा में आज गतिरोध के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जैसे कि नेट बैंकिंग का प्रयोग करने वाले लोगों को समस्या आ रही है. लॉग इन करते समय पेज एरर आ जा रहा है. इसकी वजह यूजर्स को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है. एसबीआई ने ट्वीट कर कहा कि इस समस्या की वजह से उसकी कोर बैंकिंग सिस्टम शुरू होने में अभी समय लग सकता है.

We request our customers to bear with us. Normal service will resume soon. #SBI #StateBankOfIndia #ImportantNotice #YONOSBI #OnlineSBI pic.twitter.com/dDFAgmGLQl

ATM और POS मशीन काम कर रहे

एसबीआई ने अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी दी कि एटीएम मशीन और पीओएस (Point of Sale) को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं प्रभावित हुई हैं. बैंक ने सभी से असुविधा के लिए खेद जताते हुए जल्द ही यह समस्या हल करने की बात कही है.

यूजर्स ने ट्वीट कर की शिकायत

एसबीआई में आई इस तकनीकी खामी की शिकायत यूजर्स ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर किया. उन्होंने शिकायत की कि योनो ऐप के जरिए भी वे अपने खाते को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. एक यूजर ने तो लिखा है कि एसबीआई को ट्विटर पर तकनीकी खामी के बारे में जानकारी देने से अच्छा यूजर्स को एसएमएस द्वारा सूचित करना रहता.

