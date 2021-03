SBI Important Notice: 14 मार्च को एसबीआई अपग्रेड करेगा अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म को, ट्रांजैक्शन के लिए बैंक ने दिया यह सुझाव

SBI Important Notice: कोरोना महामारी के चलते डिजिटल पेमेंट्स का चलन तेजी से बढ़ा है. ऐसे में यूपीआई के जरिए लेन-देन बढ़ा है. हालांकि अगर आप एसबीआई के यूजर हैं तो कल 14 मार्च को इसके जरिए पेमेंट करने में आपको दिक्कत आ सकती है. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इससे संबंधित सूचना इंपोर्टेंट नोटिस के तहत ट्वीट कर जानकारी दी है. एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कल 14 मार्च को बैंक अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेगा ताकि कस्टमर एक्सपीरिएंस को बेहतर किया जा सके. बैंक ने कहा कि अपग्रेडेशन के चलते कल एसबीआई कस्टमर्स को बैंक के यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है. बैंक ने जानकारी दी है कि यूजर्स योनो, योनो लाइट, नेट बैंकिंग या एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं.

We request our esteemed customers to bear with us as we work towards improving our services to provide for an uninterrupted banking experience. #YONOLite #NetBanking #Banking #ImportantNotice pic.twitter.com/nZGRdRCFK7

बैंक ने जानकारी दी कि कल अपग्रेडेशन के चलते उसकी यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करने में यूजर्स को समस्या हो सकती है. हालांकि बैंक ने कहा है कि यूजर्स विकल्प के तौर पर बैंक के अन्य डिजिटल चैनल्स का प्रयोग कर सकते हैं. यूजर्स कल 14 मार्च को योनो, योनो लाइट, नेट बैंकिंग या एटीएम (डेबिट कार्ड्स) के जरिए लेन-देन कर सकते हैं. एसबीआई के ट्वीट के मुताबिक यूपीआई में अपग्रेडेशन का इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.

