ICICI Bank, SBI, RBL समेत ये बैंकिंग स्टॉक मजबूत करेंगे पोर्टफोलियो, अभी करें निवेश तो मिलेगा हाई रिटर्न

ओवरआल बैंकिंग सेक्टर के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं. मुख्य रूप से एसेट क्वालिटी में सुधार, क्रेडिट ग्रोथ, लोअर लोन लॉस प्रोविजंस के चलते बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक अच्छा है.

वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही के नतीजों को देखें तो बैंकिंग सेक्टर से पॉजिटिव संकेत हैं. (image: pixabay)

Best Banking Stocks to Buy: वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही के नतीजों को देखें तो बेंकिंग सेक्टर से पॉजिटिव संकेत मिले हैं. ओवरआल बैंकिंग सेक्टर के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं. मुख्य रूप से एसेट क्वालिटी में सुधार, क्रेडिट ग्रोथ, लोअर लोन लॉस प्रोविजंस के चलते बैंकों ने बेहतर नतीजे पेश किए. नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है. ब्रोकरेज का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ मोमेंटम और मार्जिन ग्रोथ आगे जारी रहने का अनुमान है. रेट हरइक साइकिल आगे सेक्टर के लिए की फैक्टर साबित हो सकता है. मैक्रो कंडीशंस सुधरने के साथ सेक्टर को और सपोर्ट मिलेगा. किसने कैसा किया प्रदर्शन ब्रोकरेज का कहना है कि आउटलुक की बात करें तो ICICI Bank आगे विनर साबित हो सकता है. जबकि Kotak Bank में भी प्रोविजंस घटने से मजबूत अर्निंग रही है. HDFCB ने मजबूत ग्रोथ दिखाई है, लेकिन मार्जिन और फी परफॉर्मेंस अनुमान से कमजोर रहा है. Axis Bank के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं. IndusInd Bank के भी नजीजे अनुमान के मुताबिक रहे, लेकिन बाजार को इससे ज्यादा की उम्मीद है. Federal Bank के नतीजे अनुमान के मुताबिक तो KVB के अनुमान से बेहतर रहे हैं. Bandhan Bank ने PAT के मामले में उम्मीद से बेहतर किया है. SBI ने भी अनुमान से बेहतर अर्निंग दिखाई है. RBI MPC Meet: कर्ज लेना होगा महंगा! इस हफ्ते रिजर्व बैंक 40-50bps बढ़ा सकता है दरें, क्या कहते हैं एक्सपर्ट एसेट क्वालिटी में तेजी से सुधार ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में पोस्ट कोविड 19 रिकवरी बेहतर रही है. खासतौर से पूरे सेक्टर की एसेट क्वालिटी में तेजी से सुधार आया है. फ्लोटिंग रेट बुक का हायर शेयर और रेट हाइक का असर ग्राहकों पर पास आन करने से बैंकों का मुनाफा और RoEs आगे बढ़ेगा. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मजबूत है, वहीं हालिया करेक्शन में कई शेयर आकर्षक वैल्युएशन पर आ गए हैं. ऐसे में क्वालिटी शेयरों को पोर्टफोलियो में जोड़ने का अच्छा मौका है. ब्रोकरेज हाउस ने लार्जकैप शेयरों में ICICI Bank और SBI को अपने टॉप पिक में शामिल किया है. वहीं मिडकैप और स्मालकैप में City Union Bank, Karur Vysya Bank और Indian Bank को चुना है. वहीं लोअर वैल्यूएशन और बेहतर ग्रोथ/RoE की संभावनाओं को देखते हुए IndusInd Bank मिड-कैप स्पेस में आकर्षक लग रहा है. HDFC Bank वैल्यूएशन के नजरिए से आकर्षक लग रहा है, लेकिन सब-पैरा कोर प्रॉफिटेबिलिटी और मर्जर ओवरहैंग निकट भविष्य में चिंता का विषय है. जबकि Bandhan Bank को अपग्रेड करते हुए सेल से होल्ड रेटिंग दी है. Bank Stocks: सलाह और टारगेट AXIS Bank: Buy, 1020 रुपये

HDFC Bank: Buy, 1800 रुपये

ICICI Bank: Buy, 1025 रुपये

INDUSIND Bank: Buy, 1350 रुपये

KOTAK Bank: Buy, 2180 रुपये

SBI: Buy, 640 रुपये

BOB: Buy, 130 रुपये

PNB: Sell, 28 रुपये

City Union Bank: Buy, 180 रुपये

DCB: Sell, 70 रुपये

Federal Bank: Buy, 125 रुपये

KVB: Buy, 72 रुपये

RBL: Buy, 140 रुपये

BANDHAN Bank: Hold, 325 रुपये (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

