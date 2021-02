SBI Home Loan: मार्च तक बिना प्रोसेसिंग फीस 6.8% पर मिलेगा कर्ज, मिस्ड काॅल देकर ले सकते हैं पूरी जानकारी

SBI home Loan: यदि आप सस्ता होम लोन तलाश रहे हैं, तो एसबीआई में आपको बेहतर डील मिल सकती है. दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 6.8 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर नए ग्राहकों को होम लोन ऑफर कर रहा है. SBI ने बताया कि बैंक से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में ग्राहक मार्च 2021 तक बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के 6.8 फीसदी की शुरुआती दर पर लोन ले सकते हैं. बैंक ने एक नंबर 7208933140 जारी किया है, इस पर मिस्ड काॅल देकर नए ग्राहक होम लोन से जुड़ी पूरी जानकारी ले सकते हैं.

SBI के अनुसार, कोरोना महामारी के चलते देशभर में लागू लाॅकडाउन के बावजूद होम लोन बिजनेस में ग्रोथ रही, जबकि लाॅकडाउन से रीयल एस्टेट सेक्टर को तगड़ा झटका लगा था. दिसंबर 2020 के आंकड़े देखें तो इस महीने एसबीआई ने सबसे अधिक लोन मंजूरी और डिस्बर्स किए और ग्रोथ सबसे ज्यादा रही.

SBI ने बताया कि होम लोन सेगमेंट में उसकी बाजार हिस्सेदारी 34 फीसदी है. जबकि, हर दिन औसतन करीब 1000 ग्राहकों एसबीआई लोन प्राॅसेस कर रहा है. होम लोन सेगमेंट में बाजार में SBI की टाॅप पोजिशन बरकरार है. बैंक का होम लोन बिजनेस 5 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है. जबकि, वित्त वर्ष 2024 तक यह आंकड़ा 7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है. बैंक ने बताया कि बीते 10 साल में एसबीआई का रीयल एस्टेट एंड हाउसिंग बिजनेस पांच गुना बढ़ा है. 2011 में बिजनेस 89,000 करोड़ रुपये का था, जो 2021 में 5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है.

ये भी पढ़ें… मजबूत CIBIL स्कोर के बावजूद रिजेक्ट हो रहा है लोन एप्लीकेशन, क्या हो सकती है वजह?

SBI अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट यानी सस्ते घर की तलाश कर रहे ग्राहकों पर फोकस कर रहा है. इसके तहत बैंक ग्राहकों को लोगों की जरूरत के अनुसार कस्टमाइज्ड होम लोन को रेग्युलर होम लोन की तरह ऑफर कर रहा है. जैसेकि सरकारी कर्मचारियों के लिए तरजीही होम लोन, सेना व सुरक्षा बलों के लिए SBI शौर्य होम लोन, एसबीआई मैक्सगेन होम लोन, एसबीआईस्मार्ट होम, मौजूदा ग्राहकों के लिए टाॅपअप लोन, एसबीआई एनआरआई होम लोन, अधिक अमाउंट के लोन पर एसबीआई फ्लैक्सीपे होम लोन और महिलाओं के लिए एसबीआई हरघर होम लोन आदि. बैंक का लगातार फोकस ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर आसान लोन उपलब्ध कराने और अधिक से अधिक आकर्षित करने पर है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत एसबीआई अधिक से अधिक लोन मंजूरी दे रहा है. दिसंबर 2020 तक 1,94,582 होम लोन PMAY के तहत मंजूर किए. एसबीआई शहरी आवास विकास मंत्रालय (MoHUA) की ओर से PMAY सब्सिडी प्राॅसेस करने के लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी के तौर पर डिजाइन किया गया एक मात्र बैंक है. SBI का फोकस नई तकनीक को भी अपनाने की है. बैंक AI, क्लाउड, ब्लाॅकचेन, मशीन लर्निंग जैसी तकनीक को न केवल होम लोन कारोबार बल्कि अन्य दूसरे बिजनेस के लिए भी लागू करने की संभावनाए देख रहा है.

SBI नई तकनीक, ब्रांचेज की बड़ी संख्या, 215 केंद्रों में डेडिकेटेड सेंट्रल प्राॅसेसिंग सेटर (CPC), बैंक का डिजिटल एंड लाइफ स्टाइल प्लेटफाॅर्म YONO और अन्य दूसरे इनेबलर्स से होम लोन बिजनेस 5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने में सफल हुआ है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.