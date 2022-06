Stocks in News: SBI, CONCOR, Route Mobile, J&K Bank समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 29 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में SBI, CONCOR, India Cements, Route Mobile, J&K Bank, PTC India, Fino Payments Bank, Godawari Power & Ispat, Shri Bajrang Alliance, Hazoor Multi Projects, Orient Bell और Godawari Power & Ispat जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. SBI SBI ने NBFC-अकाउंट एग्रीगेटर परफियोस अकाउंट एग्रीगेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में 4 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एक एग्रीमेंट किया है. यह निवेश RBI की मंजूरी के अधीन होगा. परफियोस अकाउंट एग्रीगेशन में SBI की 9.54 फीसदी हिस्सेदारी होगी. CONCOR एक रिपोर्ट के अनुसार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के चालू होने से राज्य द्वारा संचालित लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर CONCOR को वॉल्यूम में एक मजबूत पिक-अप दिखने की उम्मीद है. India Cements India Cements ने कहा है कि उसने स्प्रिंगवे माइनिंग (SMPL) की संपूर्ण पेड अप इक्विटी और प्रीफरेंशियल शेयर कैपिटल का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. SMPL 27 जून, 2022 से India Cements की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है. SMPL मध्य प्रदेश में एक सीमेंट प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया में है. Route Mobile Route Mobile ने कहा कि बोर्ड ने कंपनी के इक्विटी शेयरों के 120 करोड़ रुपये तक के बायबैक के प्रस्ताव को 1700 रुपये प्रति शेयर तक की कीमत पर मंजूरी दे दी है. अधिकतम बायबैक शेयरों का आकार 7.05 लाख इक्विटी शेयर होगा, जो पेड अप इक्विटी का 1.12 फीसदी है. J&K Bank J&K Bank ने कहा कि वह वित्त वर्ष 2022-23 में डेट और इक्विटी के मिश्रण के जरिए 2000 करोड़ रुपये तक जुटाएगा. बैंक के निदेशक मंडल ने 28 जून को हुई अपनी बैठक में पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दी है. PTC India PTC India ने कहा है कि उसने HPCL के लिए विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना के लिए परामर्श कार्य पूरा कर लिया है. HPCL इस परियोजना के तहत रिफाइनिंग क्षमता को 8.5 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 15 एमएमटीपीए करना चाहता है. Fino Payments Bank Fino Payments Bank ने कहा है कि बढ़ते ब्याज दरों के बीच कंपनी का वर्तमान ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा. आगे जाकर, करंट और सेविंग्स अकाउंट (CASA) और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज (CMS) न्यू जेनरेशन डिजिटल फोकस्ड बैंक के लिए रेवेन्यू का प्रमुख जरिया होगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.