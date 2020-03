SBI कार्ड IPO को अब तक 51% मिली बोली, निवेश करने से पहले जान लें खास बातें

SBI कार्ड के आईपीओ को लेकर निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. बिडिंग के दूसरे दिन आईपीओ को अबतक करीब 51 फीसदी बोलियां मिल चुकी हैं. आईपीओ को पहले दिन यानी 2 मार्च को 38.87 फीसदी बोलियां मिली थीं. यह इश्यू निवेश के लिए 5 मार्च तक खुला रहेगा. इसके लिए प्राइस रेंज 750-755 रुपये के बीच रखा गया है. पिछले कई दिनों से बाजार में जहां भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, माना जा रहा है कि आईआरसीटीसी की ही तरह एसबीआई कार्ड के आईपीओ की भी बंपर लिस्टिंग हो सकती है. एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली दूसरी बड़ी घरेलू कंपनी है.

बता दें कि एसबीआई कार्ड का आईपीओ 10,000 करोड़ रुपये का है. कंपनी के कर्मचारियों के लिए 15 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा. मार्केट लॉट 19 शेयर का होगा यानी आईपीओ में न्यूनतम 19 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. एक लॉट की कीमत 14,345 रुपये रखी गई है. ऑफर में एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होगी. कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स से 2,769 करोड़ रुपये जुटा चुकी है, जिसमें 12 म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं. सोमवार को कुल 10,02,79,411 शेयरों की तुलना में 3,94,54,830 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जो इश्यू का 38.87 फीसदी है.

मजबूत कस्टमर बेस

एसबीआई कार्ड भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. इस मामले में इसका मार्केट शेयर 18 फीसदी से ज्यादा है. 30 नवंबर 2019 तक एसबीआई कार्ड ने 98.3 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए थे. SBI के साथ पार्टनरशिप के चलते कंपनी का कस्टमर बेस मजबूत है. 31 दिसंबर 2019 तक एसबीआई के कुल 44.5 करोड़ कस्टमर थे. एसबीआई के देशभर में 21,961 शाखाएं हैं, जिसका फायदा एसबीआई कार्ड को होगा.

SBI कार्ड का मुनाफा वित्त वर्ष 2019 में सालाना आधार पर 43 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 862.70 करोड़ रुपये रहा है. 2 साल के दौरान मुनाफे में 2.5 गुना से ज्यादा ग्रोथ रही है.

नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 25 फीसदी बढ़कर 2558.50 करोड़ रुपये हो गया. SBI कार्ड का कुल इनकम वित्त वर्ष 2019 में 44.9% CAGR से बढ़कर 7286.83 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी की नेट वर्थ वित्त वर्ष 2017 की तुलना में करीब 150 फीसदी बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में 3,581.70 करोड़ रुपये हो गई.

ट्रेडिंग बेल्स के सीनियर एनालिस्ट संतोष मीना का कहना है कि एसबीआई कार्ड का आईपीओ सब्सक्रिप्सन और लिस्टिंग गेन दोनों मामले में सफल आईपीओ में एक साबित हो सकता है. उम्मीद है कि आईपीओ 50 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट होगा. उनका कहना है कि आईपीओ को एसबीआई के मजबूत कस्टमर बेस के साथ ही क्रेडिट कार्ड मार्केट में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार होने का फायदा मिलेगा.

सैमको सिक्युरिटीज के रिसर्च हेड उमेश मेहता का कहना है कि SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड क्रेडिट कार्ड स्पेस में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी है. यह एसबीआई बैंक का सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला वर्टिकल है. कंपनी फाइनेंशियल तौर पर मजबूत है, आगे मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है. ऐसे में मौजूदा वैल्युएशन पर आईपीओ सब्सक्राइब किया जा सकता है.

